Brutalne sceny w Chałupach. Wielki gwiazdor uderzony pałką i potraktowany gazem! O krok od tragedii

Kubańczyk ofiarą ataku! "Pobił mnie teleskopem, a później zagazował za nic"

Brutalne sceny w Chałupach! Nic nie zapowiadało tego, że ten miły wieczór skończy się taką awanturą. Do zdarzenia doszło pod jednym z lokali w tym nadmorskim kurorcie. Kubańczyk wraz ze swoimi fanami bawił na miejscowym dworcu. Nagle doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

Siedzieliśmy na peronie z fanami, śpiewaliśmy piosenki. Chłop z randomowego lokalu pobił mnie teleskopem, a później zagazował za nic. Zweryfikujcie ochroniarzy, którzy mają problem z agresją

- relacjonował Kubańczyk. Jak dodał, "mimo bezpodstawnej agresji" ze strony ochrony próbował dojść do jakiegoś porozumienia.

Aż serce boli po traumatycznym wyznaniu Kubańczyka! Były mistrz FAME MMA ma ogromne problemy przez nałóg

Chcieliśmy się dogadać, wyłączyliśmy głośnik, próbowaliśmy rozmawiać. Peron to nie jest przestrzeń należąca do lokalu. Mimo to zostałem zagazowany

- podkreślił Jakub Flas.

Kubańczyk mówi o "cudzie". To się mogło skończyć tragicznie

Po tym brutalnym ataku jeden z ochroniarzy zdecydował się publicznie przeprosić Kubańczyka. Tyle tylko, że to nie on najbardziej narozrabiał. – Konflikt najbardziej zaognił właściciel lokalu, w którym chwilę wcześniej się bawiliśmy. Poszliśmy na ten peron, to jest minuta od tego lokalu. Wydaje mi się, że wylała się u niego frustracja. To, że byliśmy tam głośno, to nie był jedyny powód. Wydaje mi się, że ludzie wyszli z lokalu, on nie miał utargu, wk****ił się. Nie tak się załatwia takie sprawy. W momencie, w którym oni przyszli, on miał cały czas taki szyderczy uśmiech, jakby osiągnął szczyt wszystkiego, że przyszedł z dwoma chłopami i nas straszą. Straszny cwaniak - mówił na nagraniu Instastroy Kubańczyk. Na dodatek drugi ochroniarz rapera nie przeprosił. - Gdzieś mu się jaja schowały i nie ma nawet na tyle odwagi, żeby wziąć telefon, zadzwonić i powiedzieć głupie "przepraszam" (...) Mógłbym ci zniszczyć kawał życia, ale nie chcę tego robić, a ty nawet nie masz jaj, żeby zadzwonić i przeprosić - mówił zażenowany Jakub Flas.

Ola Ciupa i Kubańczyk rozstali się?! Ujawniono kulisy zerwania. W tle walka z nałogiem

Całe zdarzenie mogło jednak skończyć się znacznie gorzej. Kubańczyk zdradził, że po uderzeniu pałką spadł z ławki i "solidnie przywalił głową".

Cud, że nie uderzyłem np. skronią, bo mogło to sie skończyć tragicznie

- zaznaczył Jakub Flas. Dodał też, że ochroniarze to... byli policjanci. Dobrze, że chociaż byli.

W naszej galerii prezentujemy obrazki i filmik z brutalnego ataku na Kubańczyka