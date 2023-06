Brylant i Popek połączyli siły i nagrali wspólnie singiel, który rozgrzeje parkiety do czerwoności! 

Padliśmy, po tym gdy Kasia Cichopek ujawniła, co się dzieje za kulisami M jak miłość! Czyli jednak to prawda...

Utwór emanuje pozytywną energią i zapewnia dynamiczny beat, który idealnie sprawdzi się na imprezach i podczas wakacji. Duet Brylant i Popek tworzą niepowtarzalną mieszankę dźwięków, która z pewnością zaskoczy słuchaczy. Bez wątpienia ta kolaboracja nie obędzie się bez echa!

Brylant to wokalista i autor tekstów. W jego życiu nadszedł czas, w którym postanowił postawić wszystko na jedną kartę – spełniać muzyczne marzenia. Choć karierę zaczynał w innym nurcie muzycznym to muzyce pop-rap oddał swoje serce. Solową karierę zaczyna z wielkim przytupem. Swój debiutancki singiel „Ona ma” nagrał z ikoną popkultury – Popkiem. Utwór to perełka artysty, dopracowana pod każdym względem. Odzwierciedla emocje Brylanta, które przez lata nie były wypowiedziane. Czy będzie to hit lata? Wszystko na to wskazuje. Warto obserwować twórczość artysty, na pewno namiesza na polskiej scenie muzycznej.