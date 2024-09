Budda, czyli Kamil Labudda, jest jednym z najbardziej popularnych youtuberów w Polsce. Młody gwiazdor postanowił niedawno pomóc osobom, które straciły cały swój dobytek. Influencer podjął decyzję, że przekaże aż cztery domy dla rodzin dotkniętych kataklizmem.

Budda podarował cztery domy dla powodzian

Budda w najnowszym wywiadzie dla "Kanału Zero" potwierdził, że postanowił pomóc powodzianom. Młody youtuber wyznał też, iż nie chciał chwalić się swoim czynem, ponieważ mogłoby to zostać źle zrozumiane. Na jaw wyszło to tylko i wyłącznie dzięki społeczności miasteczka, która powiadomiła o tym media.

Kamil Labudda w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że pierwszy z czterech domów został już przywieziony i postawiony, a rodzina dotknięta kataklizmem będzie mogła się do niego wprowadzić.

"Może nieprzesadnie chwalić ze względu na to, że łatwo jest narzucić narrację, że pomaga się po to, żeby tylko i wyłącznie się pokazywać na wywiadach, więc to pewnie wynika troszeczkę z tego. Rzeczywiście pojawił się przeciek od lokalnej ludności, który mówił o tym, jaki mamy tutaj bardzo niestandardowy pomysł. Za sobą mamy pierwszy z czterech domów, które postanowiliśmy tutaj przywieść w gotowej formie transportem overload dla rodzin z dziećmi, które na chwilę obecną śpią na halach produkcyjnych ze względu na to, że ich domy akurat zostały zmiecione do absolutnego zera i nie mają gdzie się podziać" - wyjawił Budda w rozmowie z dziennikarzami "Kanału Zero".

Budda pomaga mieszkańcom zalanych terenów

Okazuje się, że gotowe domy to niejedyny gest znanego influencera. Jakiś czas temu Budda w swoich mediach społecznościowych zdradził, jak wygląda jego obecne wsparcie dla potrzebujących po powodzi. Influencer był w okolicy Wrocławia i bardzo mocno angażuje się w pomoc.

"Nasz 6-kołowy przyjaciel z Ameryki od dziś wozi worki z piaskiem, prowiant, sprzęt oraz ludzi po podmokłych terenach w okolicy Wrocławia. Od jutra DOZE angażuje się jeszcze mocniej. Dziś byłem w terenie pośrodku tego wszystkiego w kilku miejscowościach" - napisał w sieci.

