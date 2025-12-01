Burza po wpisie Dominiki Chorosińskiej! Internauci nie mają litości

Dominika Chorosińska, aktorka i posłanka PiS, postanowiła rozpocząć adwent od refleksyjnego wpisu o duchowym wyciszeniu i otwieraniu serc na Boże Narodzenie. Jej słowa szybko wywołały burzę w sieci, a pod postem rozgorzała ostra dyskusja, w której internauci nie szczędzili jej krytyki.

Na niedzielę, 30 listopada 2025 roku, w tym roku przypada początek adwentu, czyli okresu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, który w tradycji katolickiej kojarzony jest z modlitwą i oczekiwaniem na narodziny Chrystusa. W tym duchu Dominika Chorosińska zamieściła na Facebooku wpis, w którym zachęcała obserwatorów do zatrzymania się w codziennym pośpiechu i zwrócenia uwagi na refleksję duchową. Aktorka i polityczka napisała:

Pierwsza niedziela adwentu to wyjątkowy moment zatrzymania - w świecie pełnym pośpiechu i hałasu ten czas przypomina nam o nadziei, oczekiwaniu i wewnętrznym wyciszeniu; Chrystus nadchodzi, dlatego otwórzmy serca na Jego światło i pozwólmy, by adwent stał się prawdziwą przestrzenią odnowy - czytamy w sieci.

Dominika Chorosińska wywołała burzę w sieci

Choć intencje Dominiki Chorosińskiej były ewidentnie refleksyjne i pełne patosu, reakcja internautów okazała się całkiem gwałtowna. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, w większości krytycznych. Sporo osób zarzucało jej brak spójności między deklarowaną wiarą a aktywnością publiczną i polityczną. Komentujący nie szczędzili gorzkich słów:

Dominika, nauki Kościoła powinny pozostać w gestii ludzi naprawdę zaangażowanych. Zajmij się swoją profesją, a nie pouczaniem innych - pisał jeden z internautów.

Inni zwracali uwagę na polityczny kontekst jej działań: "Posty pełne podjudzania i nienawiści. Za maską wiary, a co tam", "Skrucha i miłość do Boga nie potrzebują rozgłosu, wolę ciszę w domu lub w kościele" - grzmieli krytycy. Pojawiały się też sugestie, że religia powinna być praktykowana w codziennym życiu, a nie używana przez Dominikę do celów czysto wizerunkowych.

Nie zabrakło jednak głosów broniących aktorki i polityczki. Niektórzy zwracali uwagę na potrzebę wyrozumiałości i dawali wiarę w autentyczne intencje Chorosińskiej: "A co, jeśli ktoś naprawdę się nawrócił? Taka refleksja powinna być doceniona, a nie krytykowana" - komentował jeden z fanów.

