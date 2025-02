Posłanka Chorosińska pokazała, co córeczka zrobiła z jej szpilkami. "Kreatywna czterolatka"

Zaledwie w sobotę Joanna Senyszyn pochowała męża, a teraz umieściła przejmujące słowa w sieci. To porusza do głębi

Kilka dni temu Chorosińscy, czyli para z długoletnim stażem małżeńskim i pewnymi zawirowaniami, gościli na kanapie Republiki. Tematem, który został podjęty w czasie rozmowy z nimi były sprawy logistyczne dotyczące tak dużej rodziny. O tym, jak sobie radzą opowiadali w rozmowie z Rafałem Patyrą i Anną Popek. Posłanka przyznała, że w ich domu wszystko jest poukładane, bo dzieci wiedzą, co mają robić: - Dzieci są przygotowane na to, że mają się przygotować. To jest bardzo ważne, szczególnie w takiej rodzinie wielodzietnej. Tak naprawdę powiem, jak powinno być, nie mówię, że tak jest, ale dom powinien być samograjem, gdzie każdy ma swoje zadania i je wykonuje.

Jednak zanim posłanka wyszła z domu, musiała zmierzyć się z zabawną sytuacją, którą opisała w mediach społecznościowych. Polityczka szykowała się do wyjścia z domu, a tego dnia zdecydowała, że założy szpilki, bo ma przed sobą ważne spotkania. Jakże bardzo się zdziwiła, gdy na podeszwie jednego z butów zobaczyła... naklejkę bałwanka!

Z serii , matka spieszy się na ważne spotkanie, klasyczna szpilka wydaje się najlepsza ..zapomina jednak, że ma w domu kreatywną czterolatkę - napisała rozbawiona posłanka dodają: #KochamCięBrzdącu

Niektórzy z komentujących przyznali, że doskonale wiedzą, co odczuwa posłanka, bo jako rodzice małych dzieci spotykają się z podobnymi niespodziankami.

Przypomnijmy, że Dominika Chorosińska od 2019 roku jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2023 roku była też ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jednak Polacy znają ją o wiele dłużej, bo przez całe lata Chorosińska, pod panieńskim nazwiskiem Figurska, była aktorką. Grała w serialach i filmach, a największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w "M jak miłość". Chorosińska z mężem Michałem, także aktorem, świętować będzie w tym roku 24. rocznicę ślubu.

