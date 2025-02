Filip Łobodziński rozpoczął swoją karierę jako aktor dziecięcy w latach 70. XX wieku. Największą popularność przyniosły mu role w filmach i serialach młodzieżowych, m.in. "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Po zakończeniu przygody z aktorstwem skupił się na dziennikarstwie, pracując w renomowanych mediach. Przez wiele lat był również uznanym tłumaczem literatury hiszpańskojęzycznej - przekładał m.in. dzieła Gabriela Garcíi Márqueza, Artura Péreza-Reverte i Paco Ignacio Taibo II.

Jego pasja do muzyki zaowocowała działalnością w Zespole Reprezentacyjnym, który wykonywał tłumaczone piosenki m.in. Georges’a Brassensa i Lluísa Llacha. Przez lata Filip Łobodziński łączył działalność literacką, dziennikarską i muzyczną, pozostając ważną postacią polskiej kultury. Po jakimś czasie wyszło też jednak, dlaczego stronił od kobiet. Artysta cieszył się ogromnym powodzeniem wśród dziewcząt i kobiet, z którego jednak w ogóle nie umiał korzystać. Po latach wyjawił przyczynę.

Okazuje się, że Filip Łobodziński mimo dużego zainteresowania ze strony kobiet bardzo się ich bał. Gwiazdor nie umiał z nimi rozmawiać, a już tym bardziej podrywać.

Nieśmiałość do dziś mnie prześladuje. Muszę włożyć dużo wysiłku w przełamanie się, nawet gdy mam kogoś zapytać o drogę albo prosić o radę. (...) Podrywanie dziewczyn było zadaniem, które mnie przerastało. Nie miałem śmiałości, by podejść, zaprosić do kina czy na spacer - mówił w rozmowie z dziennikarzami "Twojego Stylu".