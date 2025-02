Był o włos od rezygnacji z udziału w "The Voice Senior", a jednak wygrał! Wszystko przez Janowskiego

Na gali rozebrała się do rosołu! Kim jest Bianca Censori? Wzbudza ogrom kontrowersji, ale mąż zerka na nią z dumą

Tajemnica testamentu Krawczyka wyszła na jaw. Notariusz ujawnił, co muzyk powiedział o synu

Wojciech Bardowski – wielkie zwycięstwo w "The Voice Senior" 6

Po siedmiu tygodniach zaciętej rywalizacji widzowie talent show dla osób powyżej 60. roku życia dokonali swojego wyboru. Najwięcej głosów SMS otrzymał Wojciech Bardowski, który od samego początku był typowany jako jeden z głównych faworytów konkursu.

To niezwykłe uczucie być zwycięzcą tego programu. Ogromna radość, wzruszenie, a także duma! To spełnienie marzeń i potwierdzenie, że muzyka jest moją życiową drogą. The Voice Senior utwierdził mnie w przekonaniu, że pasja nie zna granic wiekowych!

– wyznał wzruszony laureat, odbierając statuetkę oraz nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Zobacz też: "The Voice Senior 6". Finał wygrały klasa i wielki głos!

Bardowski chciał zrezygnować, ale Janowski nie pozwolił!

Okazuje się, że droga Wojciecha Bardowskiego do finału wcale nie była łatwa. W pewnym momencie artysta był bliski rezygnacji z dalszej rywalizacji! Kluczową rolę w podjęciu ostatecznej decyzji odegrał jego trener, Robert Janowski.

Chciałbym szczególnie podziękować mojej żonie, Agnieszce, która namówiła mnie na udział w programie. Dziękuję też rodzinie, przyjaciołom i bliskim. A przede wszystkim dziękuję Robertowi Janowskiemu za jego wsparcie i dobrą energię. Kiedy chciałem zrezygnować, to on dał mi kopa w tyłek i zmotywował do walki!

– dodał zwycięzca.

Autor:

Kim jest Wojciech Bardowski? Historia i osiągnięcia

Wojciech Bardowski to artysta o francuskiej duszy i podkarpackim sercu. W latach 80. mieszkał w Paryżu, skąd przywiózł dwie wielkie pasje – miłość do francuskiej piosenki oraz… porządnego ekspresu do kawy!

Od ponad dekady prowadzi Impresariat Artystyczny, koncertując po całej Polsce. Jego repertuar obejmuje przedwojenne szlagiery, klasyczne utwory włoskie i francuskie. Jest także pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, który odbył się już siedmiokrotnie.

Jego talent został doceniony na wielu krajowych i zagranicznych festiwalach. W 2014 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wręczoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomimo braku formalnego wykształcenia muzycznego, ma na swoim koncie pięć albumów, a jego talent wokalny zachwyca publiczność od lat.

Zobacz też: Robert Janowski o pracy w TVP. Szok, co działo się na planie "The Voice Senior"

Zobacz zdjęcia z finału 6. edycji "The Voice Senior"!

Sprawdź galerię zdjęć, w której znajdziesz najlepsze momenty Wojciecha Bardowskiego w The Voice Senior – od pierwszego występu aż po wielki finał! Czy uważasz, że zwycięstwo Wojciecha Bardowskiego było zasłużone? Podziel się swoją opinią w komentarzach!