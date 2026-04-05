Była gwiazdą i miała tysiące fanów. Jej koniec wstrząsnął wszystkimi

Nie żyje popularna influencerka

32-letnia Annabella Lovas, znana z węgierskiej edycji "The Bachelor", została odnaleziona martwa na hiszpańskiej Gran Canarii. Jej ciało znaleziono w naturalnym zbiorniku wodnym w trudno dostępnym terenie. To, co zobaczyli policjanci, było wstrząsające - kobieta była częściowo naga, a wszystko wskazywało na to, że znajdowała się tam od co najmniej trzech tygodni. Identyfikacja okazała się prawdziwym koszmarem dla śledczych. Kobieta nie miała odcisków palców, a jedynymi wskazówkami były charakterystyczne tatuaże na ramieniu i plecach.

Zobacz też: Nie żyje ceniona artystka. Żegnają ją przyjaciele z teatru. "Zostało puste miejsce"

Policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojone działania. W ruch poszły drony i helikoptery, które przeczesywały dziki, górzysty teren wokół miejsca odnalezienia ciała. Mimo intensywnych poszukiwań nie znaleziono żadnych rzeczy osobistych ani tropów, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety.

Eksperci medycyny sądowej również napotkali mur. Nie udało się jednoznacznie określić przyczyny śmierci ani uzyskać pełnego profilu DNA. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy śledczy powiązali sprawę z wcześniejszym zgłoszeniem zaginięcia dokonanym przez rodzinę Lovas.

Ostatecznie jeden szczegół okazał się kluczowy. Policja wysłała próbkę zęba do Interpolu. To właśnie uzębienie pozwoliło na stuprocentowe potwierdzenie tożsamości kobiety. Choć okoliczności śmierci nadal pozostają niejasne, śledczy wykluczyli udział osób trzecich i nie traktują sprawy jako zabójstwa.

Zobacz też: Choroba nie miała litości! Popularna influencerka zmarła mimo heroicznej walki

Annabella Lovas zdobyła popularność w 2021 roku dzięki udziałowi w programie randkowym. Szybko wykorzystała swoją rozpoznawalność, budując silną pozycję w mediach społecznościowych. Jednak jej życie prywatne nie było już tak kolorowe. Po walce z chorobą nowotworową zmagała się z problemami psychicznymi i przeprowadziła się na Gran Canarię.

Wcześniej była już uznawana za osobę zaginioną - w listopadzie 2024 roku policja odnalazła ją w jednym z kurortów i potwierdziła, że jest bezpieczna. Opisywano ją wtedy jako osobę szczególnie wrażliwą i wymagającą wsparcia. Śledczy podejrzewają, że kobieta mogła stracić środki do życia i mieszkać na ulicy. Według jednej z hipotez zmarła w innym miejscu, a jej ciało zostało przeniesione przez gwałtowne ulewy do miejsca, w którym je odnaleziono.

Zobacz też: Córka „ojca Mateusza” z NARZECZONĄ na scenie talent show! Wywołały pierwsza kłótnię w jury MBTM

