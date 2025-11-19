Była ikoną PRL-u. Gwiazda sprzed lat ma znanego wnuka

2025-11-19 9:46

Hanna Brzezińska należała do tych artystek, które potrafiły jednym utworem zaczarować publiczność. Jej niski głos i wyjątkowy temperament sprawiły, że już przed wojną zdobyła ogromną popularność, a po latach osiągnęła miano jednej z najbardziej charakterystycznych gwiazd PRL-u. Dodatkowo mało kto wie, że była babcią znanego dziennikarza, Jacka Żakowskiego.

Urodzona 18 listopada 1909 roku Hanna Brzezińska od początku przejawiała pasję do sceny. Jej pierwsze role w Teatrze Narodowym zapowiadały narodziny wielkiego talentu, choć to film sprawił, że zaczęto mówić o niej szerzej. Epizod w "Dziewczętach z Nowolipek" okazał się dla niej przepustką do świata muzyki i kina, a publiczność natychmiast zwróciła uwagę na jej głęboki alt, który wyróżniał ją spośród innych artystek. Brzezińska szybko stała się jedną z postaci, o których mówiło się w całym kraju.

Była gwiazdą PRL-u. Teraz jej wnuk robi wielką karierę

Przełom w jej karierze nastąpił pod koniec lat 30., kiedy oprócz gry aktorskiej zaczęła regularnie występować jako wokalistka. W filmie "Wrzos" zaprezentowała utwór skomponowany przez Władysława Szpilmana, który przyniósł jej jeszcze większy rozgłos. Wtedy też rozpoczęła współpracę z wytwórnią fonograficzną i szybko weszła na muzyczne salony. W 1939 roku razem z Chórem Dana, gdzie śpiewał jej brat Wacław, wyruszyła w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Amerykańska publiczność była zachwycona!

Wojna brutalnie przerwała rozwijającą się karierę, jednak Brzezińska nie zamierzała schodzić ze sceny. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną, jednocześnie występując dla żołnierzy i osób rannych w szpitalach. Jej głos miał w tym czasie szczególne znaczenie, dodawał otuchy, przypominał o normalności i nadziei, której brakowało. Po zakończeniu wojny wróciła na teatralne deski, tym razem w Krakowie, a później w Warszawie. Jej dorobek artystyczny stale rósł, a publiczność, spragniona kultury po trudnych latach, przyjmowała ją z ogromnym entuzjazmem.

W kolejnych dekadach Brzezińska z powodzeniem łączyła role teatralne z występami estradowymi i nagraniami dla Polskiego Radia. Pojawiała się również w kabaretach i programach muzycznych. Choć z czasem wycofała się z regularnej działalności, pozostała jedną z najbardziej zapamiętanych artystek swojego pokolenia. Odeszła w 1998 roku, zostawiając po sobie bogatą spuściznę.

Mało kto wie, że ma znanego wnuka. Jacek Żakowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy. Pracował w takich tytułach jak "Gazeta Wyborcza" czy "Polityka".

