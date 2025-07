Najstarsza polska aktorka skończyła 100 lat! Tak świętowała swoje urodziny!

Ewa Krasnodębska urodziła się 9 lipca 1925 roku w Warszawie. W minioną środę aktorka obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji w środowy wieczór odbyło się wyjątkowe spotkanie z aktorką. Solenizantka czekała na gości w salonie kulturalnym "Kalinowe Serce" na warszawskim Żoliborzu. Niedaleko znajduje się dom Kaliny Jędrusik.

Aktorka świętowała urodziny w gronie najbliższych osób, wśród których nie zabrakło innych wybitnych artystów. Krasnodębskiej najlepsze życzenia złożył m.in. Krzysztof Zanussi. Aktorka oraz jej goście mogli rozkoszować się aż dwoma tortami. Relacja z wydarzenia pojawiła się na facebookowym profilu Teatru Telewizji TVP.

Ewa Krasnodębska ma za sobą bardzo barwne życie. Chociaż spotkało ją wiele przykrości i trudów, to woli pamiętać o tym, co dobre.

Nie rozpamiętuję przeszłości. Zachowuję to, co dobre, nie biadolę nad tym, co było złe - mówiła wywiadzie dla "Gościa niedzielnego".