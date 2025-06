Jaszczur z zarzutami. Jego pasierbica to gwiazda "Barw szczęścia". Wychował ją ojczym

W 2016 roku w TVN rozpoczęła się emisja programu "Projekt Lady", którego celem było nie tylko zmienienie wizerunku jego uczestniczek, ale przede wszystkim praca nad ich zachowaniem, emocjami i podejściem do życia. Kaja Kajuth trafiła do programu jako dziewczyna o ostrym temperamencie, luźnym stylu ubierania i z dość chłopięcym wyglądem. Nosząca krótkie włosy i dresy, sprawiała wrażenie silnej i niezależnej – ale to był tylko pozór.

Tak zmieniła się uczestniczka "Projekt Lady". Teraz trudno ją rozpoznać!

Pod opieką mentorek, Ireny Kamińskiej-Radomskiej i Tatiany Mindewicz-Puacz, Kaja przeszła zaskakującą metamorfozę. Uczestniczki, choć na początku niechętne zmianom, stopniowo uczyły się elegancji, a także kultury. W programie Kajuth ujawniła swoją wrażliwość – szczególnie poruszający był moment, w którym jako jedyna nie doczekała się wizyty bliskiej osoby. Jak sama mówiła, wychowanie w domu dziecka nauczyło ją odporności, ale odebrało kobiecość, którą dopiero w "Projekcie Lady" zaczęła odkrywać na nowo.

Dzięki determinacji i pracy nad sobą Kaja znalazła się w ścisłym finale programu, zajmując trzecie miejsce. Niedługo później postanowiła opuścić Polskę i rozpocząć nowy etap życia – przeprowadziła się do Holandii, gdzie mieszka po dziś dzień.

Po programie Kajuth publicznie dokonała coming outu i zaczęła aktywnie działać w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie niemal 50 tysięcy osób. Fani mogą podziwiać nie tylko efekty jej metamorfozy, ale również sportowe pasje. Kaja regularnie bierze udział w zawodach, a także chętnie pokazuje swoje treningi. Poświęciła im swoje całe życie.

Z krótkowłosej, zamkniętej w sobie dziewczyny wyrosła piękna kobieta z długimi, ciemnymi włosami oraz atletyczną sylwetkę. Metamorfoza, którą przeszła, jest dowodem na jej ogromną determinację, a także chęć zmian. My jesteśmy zachwyceni!

