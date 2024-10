Były mąż Joanny Liszowskiej pisze książkę. Zdradzi szczegóły ich związku?

Joanna Liszowska: Bajkowy ślub i cichy rozwód

Joanna Liszowska (45 l.) to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek ostatnich lat. Gwiazda skradła serca widzów dzięki roli w serialu "Przyjaciółki", gdzie wciela się w rolę charakterystycznej Patrycji Kochan. Jej CV jednak pełne jest wielu ról i serialowych (m.in. "M jak miłość", "Kasia i Tomek" czy "Kryminalni"), i filmowych (m.in. "Ciacho" i "Nie kłam kochanie").

Prywatnie związana była z Ola Serneke, szwedzkim milionerem i przedsiębiorcą. Joanna Liszowska i Ola Serneke zdawali się być świetnie dobraną parą. Poznali się w 2009 roku, a już rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się dwóch córek - Emmy i Stelli. Aktorka nie zrezygnowała z kariery i dzieliła życie między Polskę a Szwecję. Kilka lat po ślubie w mediach pojawiły się pierwsze plotki dotyczące domniemanego kryzysu w ich związku. Sami zainteresowani nie odnosili się do tych doniesień. O tym, że nie są już razem, Liszowska poinformowała dopiero rok po rozwodzie.

Oto naga prawda. Już blisko rok jestem po rozwodzie (w Szwecji) z daleka od wścibskich oczu i uszu. Z byłym mężem pozostaję w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. Życie dawno potoczyło się dalej - poinformowała wtedy w mediach społecznościowych.

Joanna Liszowska: Były mąż aktorki zdradzi tajemnice ich związku?

Ola Serneke w rozmowach z mediami był bardziej wylewny niż była żona. Szczerze przyznał, że jednym z powodów rozstania była jego nieobecność w życiu rodziny. Biznesmen skupił się na karierze, na czym ucierpiała jego rodzina. Dobro córek jest bardzo ważne zarówno dla Liszowskiej, jak i Serneke. Mając na uwadze ich dobro, byli małżonkowie postanowili żyć w zgodzie.

Nie mogłem być tak obecny, jak chciałem. Ani z Joanną, ani z dziećmi. I to jest wysoka cena do zapłacenia, zarówno dla mnie, jak i dla nich - powiedział były mąż Joanny Liszowskiej w rozmowie ze szwedzkimi mediami.

W wakacje Serneke zdradził, że pracuje obecnie nad nowym projektem, a dokładnie nad autobiografią. Zapowiedział, że będzie to książka nie tylko o przedsiębiorczości i biznesie, ale również "o człowieczeństwie i wszystkim, co możliwe i mnie dotyczyło. O życiu".

Ogółem będzie mnóstwo tego, czego doświadczyłem, i mam nadzieję, że będę miał czym się podzielić - zapowiadał milioner.

Warto dodać, że niedawno Serneke został przyłapany na dodawaniu różnych wpisów z fałszywego konta w mediach społecznościowych. W konsekwencji spadła na niego ogromna krytyka, a on sam musiał zrezygnować z kilku stanowisk. Możliwe, że w książce będzie chciał pokazać własną wersję wydarzeń. W autobiografii nie zabraknie zapewne wspomnień z życia prywatnego. Czy oznacza to, że Joanna Liszowska ma się czego obawiać? Jeśli zapewnienia o dobrych relacjach są prawdą, to wygląda na to, że aktorka może spać spokojnie.

