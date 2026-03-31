Były perkusista T.Love ostatecznie odcina się od zespołu! Sidney Polak z zaskaującym ogłoszeniem do fanów

T.Love to zespół, którego Polkom i Polakom nie trzeba przedstawiać. Grupa jest obecna na polskiej scenie już od ponad czterech dekad i uznawana jest za jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o gitarowe brzmienia. Formacja nie zwalnia tempa! W połowie marca światło dzienne ujrzał jej kolejny już album, zatytułowany Orajt. Płyta spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów i fanek, obecnie zaś Muniek Staszczyk z ekipą skupiają się na promocji wydawnictwa na trasie koncertowej.

Premiera Orajt poprzedzona była jednak komplikacjami, do jakich doszło w T.Love pod koniec ubiegłego roku. Jesienią z grą w nią po wyczekiwanym powrocie pożegnał się nagle Jan Benedek, jednak jeszcze większym szokiem dla fanów i fanek było ogłoszenie rozstania zespołu z Sidneyem Polakiem. Pełnił on w nim rolę perkusisty przez dokładnie 25 lat!

Polak nie ukrywał, że do rozstania nie doszło w przyjemnych okolicznościach. Muzyk o tym, że nie jest już częścią T.Love dowiedział się przez... sms-a. W wywiadach, udzielanych już po całej sytuacji, perkusista wspominał o pogorszeniu się relacji w grupie i utrudnionym kontakcie z jej liderem. Sam Staszczyk odrzuca te twierdzenia, choć przyznał, że żałuje zwolnienia bębniarza przez sms. Wokalista dodaje też, że Polak miał postawione ultimatum, które miało polegać na dojściu do porozumienia z innych członkiem zespołu, z którym miał konflikt, co nie nastąpiło, stąd, jak mówi, konieczność pożegnania się z perkusistą.

Sidney Polak pozbywa się pamiątek z czasów w T.Love

Sidney Polak dziś już stara się odciąć od dawnej formacji i skupić na własnych projektach. Perkusista właśnie zdecydował się na kolejny krok, który ma podkreślić ostateczne zamknięcie przez niego tego rozdziału w życiu.

To sam zainteresowany poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że... wyprzedaje pamiątki, akcesoria i inne przedmioty, jak napisał: "po moim byłym zespole w którym grałem na perkusji". Widząc zdjęcia nie ma wątpliwości, że chodzi o T.Love. Fani i fanki mogą nabyć takie rzeczy, jak kubki, plakaty, pocztówki, podpisane koszulki czy pierwsze tłoczenia płyt CD.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem, to musi się pospieszyć! Wyprzedaż Sidneya Polaka, która odbywa się za pośrednictwem jednej z popularnych stron do tego przeznaczonych, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i nie zostało już zbyt dużo do nabycia!

20