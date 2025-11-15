Olga Bończyk i Zbigniew Wodecki: Co ich łączyło?

Zbigniew Wodecki był jednym z najważniejszych polskich twórców. Legendarny artysta cieszył się ogromnym szacunkiem całego środowiska muzycznego oraz uwielbieniem fanów. Na początku maja 2017 roku Wodecki poddał się zabiegowi wszczepienia bajpasów. Trzy dni później przeszedł udar mózgu i zapadł w śpiączkę. Zmarł 22 maja.

Po jego niespodziewanej śmierci cały kraj pogrążył się w żałobie. Muzyka opłakiwali fani, przyjaciele, a przede wszystkim rodzina. Śmierć Zbigniewa Wodeckiego była ogromnym ciosem również dla Olgi Bończyk. Aktorka i o osiemnaście lat starszy artysta wielokrotnie spotykali się na scenie i często ze sobą współpracowali.

Nie było tajemnicą, że łączyła ich bliska relacja. Olga Bończyk w wywiadach chętnie opowiadała, że razem z Wodeckim "oddychali jak jeden organizm" i byli "bratnimi duszami", co podsycało plotki o ich domniemanym romansie. Nie uciszała ich bardzo napięta relacja aktorki z rodziną zmarłego muzyka, szczególnie z córką zmarłego.

Zobacz również: Olga Bończyk po latach ujawniła gorzkie przeżycia z rodziną Wodeckiego. "Zrobili mi tyle krzywdy"

Olga Bończyk i Zbigniew Wodecki: Była przy nim do samego końca

Z czasem Olga Bończyk zaczęła zaprzeczać, by ze Zbigniewem Wodeckim łączyło ją coś więcej niż tylko przyjaźń. Podkreślała jednak, że ich relacja była wyjątkowa, oparta na miłości do muzyki. W jednym z wywiadów wyjawiła, że mieli wspólne plany zawodowe. Niestety, ich realizację przekreśliła śmierć artysty. Jakiś czas temu w wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Olga Bończyk wyznała, że to był dla niej trudny czas. Nie tylko musiała uporać się ze śmiercią przyjaciela, ale również atakami mediów.

W najnowszej rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc dla "Vivy", kolejny raz wspominała swojego mentora. Stwierdziła, że z nikim jej się tak dobrze nie współpracowało, jak z Wodeckim.

Myśmy się naprawdę dogadywali artystycznie w sposób niebywały. Ja nie przypominam sobie przez całe swoje życie kogoś, z kim by mi się tak dobrze pracowało i rozumiało muzycznie. I on mówił dokładnie to samo. [...] Naprawdę stojąc na scenie, myśmy dokładnie tak samo oddychali, uwielbialiśmy tę samą muzykę, porozumiewaliśmy się tym kluczem muzycznym przez skórę - powiedziała artystka.

Olga Bończyk do dziś nie może pogodzić się z odejściem Zbigniewa Wodeckiego. Wyznała, że była przy nim do samego końca.

Zbyszek - też byłam z nim do ostatniej chwili. I to są takie rzeczy, które zostawiają ogromny ślad - mówiła.

Zobacz również: Odwiedziliśmy grób Zbigniewa Wodeckiego. Tak wyglądał niedługo przed Świętem Zmarłych

Lubisz wracać tam gdzie byłeś już? Jak dobrze znasz przeboje Zbigniewa Wodeckiego? Pytanie 1 z 10 Kiedy urodził się Zbigniew Wodecki? 9 maja 1950 6 maja 1950 22 maja 1950 Następne pytanie