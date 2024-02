Cały kraj dowiedział się, co Rafał Trzaskowski mówił do Olgi Bołądź i jej męża! To on udzielił im ślubu

likp 12:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Olga Bołądź po kilku latach życia w związku nieformalnym wzięła ślub z biznesmenem Jakubem Chruścikowskim, z którym na córeczkę Ritę. Aktorce ślubu udzielił sam prezydent Warszawy Teraz cały kraj dowiedział się, co Rafał Trzaskowski mówi do Olgi Bołądź i jej męża. Wiemy też, kto pomagał w ślubnych przygotowaniach. To ważni politycy Platformy Obywatelskiej.