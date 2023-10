Czeka nas wojna Derpienski z Rubik? "Najgorsi ci, co bez majtek biegają"

Agata Rubik mieszka od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych. Postanowiła się tam przeprowadzić, aby Piotr Rubik mógł rozwijać swoją karierę, a córki miały szansę rozwoju. Regularnie chwali się swoim życiem oraz zmianami. Podczas jednej z rozmów wspominała, jak trudno żyje się na Florydzie. Wtrącił się jeden fan, który skomentował trudy życia w Stanach Zjednoczonych.

Odniosła się do tego sama Agata Rubik.

Do powyższej rozmowy nawiązała Caroline Derpienski. W rozmowie z Pudelkiem wyjaśniła, co o tym wszystkim myśli i o Polakach uciekających do USA.

Dodała też, że według niej Agata Rubik jest po prostu zazdrosna.

- Cóż mam powiedzieć na te zaczepki. To przyjaciółeczka numer jeden Kubickiej i Glam. Widać, że zazdrości mi bogatego życia w Miami, bo sama jak wyda dolary na podstawowe produkty spożywcze, to już płacze, że Miami takie drogie, a co dopiero jakby miała chodzić co chwile jak ja do najdroższych restauracji. Auto na kredyt, pieniądze ciągnięte od Polaków z dożynek. Ona to by chętnie bez majtek latała po knajpach. Ale po pierwsze, trzeba mieć pieniądze, żeby pójść do knajpy w Miami, a ona ciągle stęka, że ich nie ma. Po drugie, trzeba być wpuszczonym do dobrej knajpy, co jej nie grozi – powiedziała dla Pudelka Derpienski.