Caroline Derpieński (22 l.) szturmem podbiła polski show-biznes. Jest jedną z bardziej barwnych osób w tym świecie. Celebrytka lubi robić wokół siebie zamieszanie i doskonale wie, jak wykorzystać na swoją korzyść szum wokół jej osoby. Chętnie udziela kontrowersyjnych wywiadów, a także rozkręca kolejne internetowe dramy, których jest główną bohaterką.

Jest również bardzo aktywna na Instagramie. 22-latka uwielbia chwalić się swoim luksusowym życiem. Niedawno podzieliła się z fanami ważną informacją. Okazuje się, że że weźmie udział w nowym programie "Good Luck Guys"! "Już niedługo zobaczycie jak sobie poradziłam w niedolarsowych warunkach" – czytamy w najnowszym poście celebrytki.

Nowy program "Good Luck Guys": O co chodzi w programie?

Nowe reality show będziemy mogli oglądać wyłącznie na Prime Video. Premiera programu będzie 27 września i wtedy zobaczymy trzy odcinki tego nowego programu, a następne odcinki będzie można oglądać 4 i 11 października.

"Good Luck Guys" produkuje Endemol Shine Polska, będący częścią międzynarodowej grupy medialnej Banijay. Lokalne wersje programu pojawiły się wcześniej na platformie Prime Video w Holandii, a następnie w Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii.

Co zobaczymy w tym nowym formacie? Dwanaście gwiazd internetu i show-businessu uda się do egzotycznej Malezji, aby stawić czoła największemu wyzwaniu swojego życia: przetrwaniu w ekstremalnych warunkach po drugiej stronie świata. Te osoby, które na co dzień przyzwyczajone są do luksusów, będą musiały rywalizować ze sobą w nietypowych warunkach. Nagrodą jest 100 tys. zł, którą będzie można przekazać na cel charytatywny.

Kto wystąpi w nowym programie "Good Luck Guys"?

Oprócz wspomnianej już Caroline Derpienski będzie bardzo dużo znanych twarzy. W programie udział wezmą: Michał "Misiek" Koterski i jego żona Marcela Koterska, celebrytka i influencerka Sylwia Madeńska, Stifler znany z "Warsaw Shore", Monika "Mona" Kociołek z "Team X", tiktokerzy Michał Słania "Mikka" i Darius Rose, oraz youtuberzy Angelika Mucha i Kacper Blonsky.

W roli prowadzącego zobaczymy QUCZAJA – infuencera, trenera i osobowość telewizyjną.