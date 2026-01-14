Cerekwicka przerwała milczenie po latach. Uśmiech był tylko maską! Fani nie mieli pojęcia, co przeżywała

W ostatnich dniach media społecznościowe zalała fala archiwalnych zdjęć publikowanych w ramach akcji #2016challenge. Internauci, influencerzy i gwiazdy chętnie pokazują, jak wyglądali kilka lat temu i co wówczas było dla nich istotne. Wyzwanie podjęła również Katarzyna Cerekwicka. Piosenkarka nie zdecydowała się jednak na beztroskie wspomnienia. Zamiast tego opublikowała refleksyjny wpis, który poruszył jej fanów.

Katarzyna Cerekwicka otwarcie przyznała, że rok 2016 zapisał się w jej pamięci jako czas wyjątkowo trudny, pełen lęku i wewnętrznych zmagań. Choć z zewnątrz wszystko mogło wyglądać normalnie, a nawet dobrze, rzeczywistość była zupełnie inna. Jak wyznała, uśmiech, który widzieli inni, był jedynie osłoną, za którą kryły się emocje, o których wówczas nie mówiła głośno.

Artystka wspomniała o poczuciu bezradności i nieustannej walce o zachowanie równowagi. Każdy dzień był dla niej próbą sił, a przetrwanie wymagało ogromnej determinacji. Dopiero z perspektywy czasu potrafi nazwać to, co przeżywała, i docenić własną wytrwałość. Jak zaznaczyła, fakt, że dziś może o tym mówić otwarcie, jest dowodem na jej wewnętrzną przemianę.

Wpis piosenkarki wywołał falę reakcji wśród obserwatorów. Wielu z nich dziękowało jej za szczerość i odwagę, podkreślając, że takie świadectwa pomagają innym zmierzyć się z własnymi trudnymi doświadczeniami. Nie brakowało też słów wsparcia i uznania za to, że zdecydowała się pokazać prawdę, a nie tylko wyidealizowany obraz przeszłości.

To był najgorszy rok w moim życiu - choć na zdjęciach tego nie widać. Uśmiech był maską. A pod nim: strach, bezsilność i walka o przetrwanie. Prawdziwa, codzienna, cicha walka o siebie, o to, by się nie rozsypać. To, że przetrwałam, to moja ciężka praca. A to, że dziś mogę o tym mówić - to siła, której wtedy jeszcze w sobie nie widziałam - czytamy w poruszającym wpisie.

