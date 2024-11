Doda w skąpym bikini tarza się w piasku. Co za widoki! Ona kusi, internauci komentują

Cezary Pazura zamiłowanie do aktorstwa odziedziczył po ojcu, który z dużymi sukcesami występował w teatrze amatorskim. Jednak Cezary Pazura ukończył szkołę muzyczną w klasie klarnetu i fortepianu, a następnie postanowił zdawać do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Co ciekawe, pierwsza próba była nieudana, Cezary zdał za drugim razem. Szkołę ukończył w 1986 roku. Od tamtego czasu rozpoczęła się jego przygoda z kinem.

Przypomnijmy też, że Cezary Pazura był trzykrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo z Żanetą (1989 - 1993) zakończyło się wielkim skandalem, kobieta porzuciła rodzinę. Para doczekała się jednego dziecka - Anastazji (ur. 29.10.1988). Drugą żoną Cezarego została Weronika Marczuk-Pazura. Para pobrała się w 1995 roku, a rozwiodła się 19.12.2007 roku.

Do trzech razy sztuka! To powiedzenie doskonale sprawdziło się w życiu aktora. Cezary swoją trzecią żonę - Edytę - poznał podczas podróży pociągiem i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Pobrali się 01.05.2009 r. i doczekali się trójki dzieci: Amelii (ur. 28.06.2009), Antoniego Józefa (ur. 22.07.2012) i Rity (ur. 01.06.2018).

Sprawdź najważniejsze filmy i role Cezarego Pazury

Najważniejsze i najbardziej znane role Cezarego Pazury to:

Jerzy Kiler w filmie "Kiler",

Fred w filmie "Chłopaki nie płaczą",

Adam Miauczyński w filmie "Nic śmiesznego",

Podporucznik Waldemar Morawiec "Nowy" w filmie "Psy",

Posterunkowy Cezary Cezary w serialu "13 posterunek",

Czarnecki "Synek" w filmie "Sztos",

Kapral Edward Wiaderny w filmie "Kroll",

Nikodem "Nikoś" Dyzma w filmie "Kariera Nikosia Dyzmy",

Andrzej Nowicki "Ramzes" w filmie "E=mc2"

Obecnie kariera aktorska Cezarego zwolniła, ale gwiazdor nadal cieszy się dużą uwagą fanów. Artysta chętnie dzieli się zdjęciami ze swojego życia prywatnego, dzięki temu fani mogą na bieżąco śledzić życie Pazury i jego żony. Często aktor pokazuje także swoją sylwetkę, bo, powiedzmy to wprost - jak na 62-latka - Pazura ma doskonałą formę! Zobaczcie te zdjęcia!

