Cezary Pazura grał między innymi u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego czy Władysława Pasikowskiego. Stworzył niezapomniane aktorskie kreacje w filmach takich, jak: "Sztos", "Chłopaki nie płaczą", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Kiler", "Ajlawju", "Szczęśliwego Nowego Jorku". W swoim życiu otrzymał masę prestiżowych nagród. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, co sądzi na temat aktorów, którzy nie mają skończonej szkoły.

Cezarego Pazurę zapytaliśmy o to, co sądzi o osobach, które grają w filmach i serialach, a nie mają ukończonej szkoły. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie można było wykonywać tego zawodu bez odpowiednich kwalifikacji.

62-latek wyznał nam, że kompletnie mu to nie przeszkadza. Gwiazdor dał nawet przykład Olafa Lubaszenki, który dopiero w 1991 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski.

Mnie to kompletnie nie przeszkadza, czy ktoś nie ma dyplomu, czy ktoś ma dyplom, bo czasami nie widać różnicy, ale mój przyjaciel Olaf Lubaszenko, który nigdy nie skończył szkoły teatralnej, a zawsze pracował jako aktor, sam poczuł, że powinien skończyć szkołę i zrobił egzamin eksternistyczny, więc to zależy od danej osoby, czy ma na to ochotę i czas - powiedział Cezary Pazura "Super Expressowi".