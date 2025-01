Cezary Pazura tęskni za zmarłym ojcem. Mówi o głębokim bólu i nieskończonej pustce

Cezary Pazura nie miał łatwych relacji z ojcem

Zdzisław Pazura, ojciec Cezarego oraz Radosława, zmarł 21 czerwca 2024 roku. Informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach kilka tygodni później. Aktorzy o odejściu taty nie mówili publicznie. Prawie nikt zatem - poza najbliższymi - nie wiedział o śmierci Zdzisława Pazury. Informację te jako pierwszy podał portal Shownews.pl już po pogrzebie mężczyzny. Przed śmiercią ojciec Cezarego Pazury był kiepskim stanie. Z tego powodu aktor nie pojawił się na pogrzebie Janusza Rewińskiego.

Zdzisław Pazura - tak jak synowie - był związany ze sztuką. Zawodowo zajmował się nauką muzyki. Ciągnęło go też do aktorstwa, prowadził nawet amatorski teatr w szkole podstawowej, w której był nauczycielem muzyki. Zagrał nawet niewielką rolę w kultowym 13. posterunku". Po śmierci był ciepło wspominany przez swoich dawnych uczniów.

Cezary Pazura opowiadając o swoim dzieciństwie nie ukrywał, że ojciec rządził w domu twardą ręką. Wspominał o tym m.in. w biografii "Byłbym zapomniał...". Z kolei w rozmowie z portalem Wp.pl powiedział, że nie brakowało mu "ze strony ojca ciepła, tylko wiary we mnie". On po prostu był. Zdarzało mu się również sięgać po pas, by dyscyplinować synów. Powtarzał, że jego ojciec też tak robił. Aktor z mocą stwierdził, że on nie ma zamiaru wychowywać swoich dzieci w ten sam sposób.

Cezary Pazura o tęsknocie za zmarłym ojcem

W wydanej niedawno książce "Męskie gadanie" Beata Biały rozmawiała z wieloma polskimi artystami, wśród nich był również Cezary Pazura. Rozmowa odbyła się krótko po śmierci ojca aktora. Gwiazdor wspominał swoje dzieciństwo oraz relacje z surowym ojcem.

Wspomnienia tamtych lat to mieszanka surowości i braku czułości, gdzie miłość ojca wyrażała się w twardości i dyscyplinie. Dopiero teraz, z perspektywy czasu, doceniam wartość bliskości, której mi tak brakowało - powiedział aktor.

W dzieciństwie mógł liczyć na wsparcie matki. Pazura nazwał ją główną "ostoją ciepła". Dodał jednak, że ona również miała swoje ograniczenia. Chociaż relacje z ojcem nie należały do najłatwiejszych, to aktor wie, że ojciec go kochał. Dlatego bardzo przeżył jego odejście. W "Męskim gadaniu" powiedział, że tęsknota nie ustaje.

Po śmierci mamy było mi ciężko, ale po śmierci taty ból był jeszcze głębszy. Dopiero teraz naprawdę tęsknię za jego dotykiem, przytuleniem, poklepaniem po plecach. (...) Teraz czuję tęsknotę i nieskończoną pustkę, której nic nie wypełni - przyznał pogrążony w żałobie aktor.

