Charli XCX w odważnej sukni! Tak wyglądał jej sycylijski ślub

Charli XCX, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek pop ostatnich lat, i George Daniel, perkusista zespołu The 1975, tworzą związek, który od początku wzbudzał emocje w świecie show-biznesu. Już w lipcu para powiedziała sobie "tak" w Londynie podczas kameralnej uroczystości w gronie najbliższych. Teraz przyszedł czas na drugi, znacznie bardziej wystawny ślub. Zakochani postanowili podzielić się swoim szczęściem z przyjaciółmi i szerszym gronem gości w malowniczej, włoskiej scenerii.

Drugi ślub i już sensacja! Charli XCX pokazała pupę w odważnej kreacji

Ceremonia odbyła się w niedzielę na Sycylii, gdzie wszystko, od klimatu po stylizacje, sprzyjało romantycznej aurze. Na miejscu pojawili się członkowie rodziny, przyjaciele, a także osoby ze świata muzyki i show-biznesu. Nie zabrakło Matty’ego Healy’ego, lidera The 1975, który w poruszających słowach wzniósł toast za świeżo upieczonych małżonków. Towarzyszyła mu narzeczona, modelka Gabbriette Bechtel, a wśród zaproszonych znalazła się także znana influencerka Devon Lee Carlson. Specjalnym gościem była również aktorka Denise Welch, mama Healy’ego.

Uwagę mediów skupiła przede wszystkim Charli XCX i jej niezwykła stylizacja. Artystka postawiła na prześwitującą suknię ślubną, która podkreślała jej atuty. Kreację uzupełniały białe czółenka i subtelna biżuteria. George Daniel natomiast wybrał klasyczny garnitur w ciemnym odcieniu, łącząc go z jasną koszulą - efekt końcowy był równie elegancki, co nowoczesny.

To wydarzenie miało zupełnie inny charakter niż ich pierwszy ślub w Londynie. Tamta ceremonia, zaledwie z dwudziestoma gośćmi, była bardziej intymna i prywatna. Sycylijski ślub okazał się jego przeciwieństwem, pełen blasku, śródziemnomorskiego klimatu i większej liczby gości, którzy mogli wspólnie celebrować miłość artystów.

Historia Charli i George’a jest niczym scenariusz filmowy. Para poznała się w 2021 roku podczas współpracy nad singlem "Spinning". Chemia, jaka pojawiła się między nimi w studiu, szybko przerodziła się w uczucie. W listopadzie 2023 roku ogłosili zaręczyny - Charli pokazała wówczas zdjęcie pierścionka. Od tamtej chwili fani z zapartym tchem śledzą każdy krok zakochanych!

