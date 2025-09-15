Charli XCX w odważnej sukni! Tak wyglądał jej sycylijski ślub

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-15 11:47

Charli XCX i George Daniel po raz kolejny udowodnili, że są dla siebie stworzeni. Para świętowała swój związek podczas drugiej ceremonii ślubnej, tym razem w bajkowej scenerii na Sycylii. Wśród gości pojawiło się wiele gwiazd, a atmosfera uroczystości przypominała scenę z filmu romantycznego!

Charlie xcx

i

Autor: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/, X/Pop Crave/ East News

Charli XCX, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek pop ostatnich lat, i George Daniel, perkusista zespołu The 1975, tworzą związek, który od początku wzbudzał emocje w świecie show-biznesu. Już w lipcu para powiedziała sobie "tak" w Londynie podczas kameralnej uroczystości w gronie najbliższych. Teraz przyszedł czas na drugi, znacznie bardziej wystawny ślub. Zakochani postanowili podzielić się swoim szczęściem z przyjaciółmi i szerszym gronem gości w malowniczej, włoskiej scenerii.

Zobacz też: Polska gwiazda świeci pupą na festiwalu w Toronto! Tak promowała swój film z Charli XCX...

Drugi ślub i już sensacja! Charli XCX pokazała pupę w odważnej kreacji

Ceremonia odbyła się w niedzielę na Sycylii, gdzie wszystko, od klimatu po stylizacje, sprzyjało romantycznej aurze. Na miejscu pojawili się członkowie rodziny, przyjaciele, a także osoby ze świata muzyki i show-biznesu. Nie zabrakło Matty’ego Healy’ego, lidera The 1975, który w poruszających słowach wzniósł toast za świeżo upieczonych małżonków. Towarzyszyła mu narzeczona, modelka Gabbriette Bechtel, a wśród zaproszonych znalazła się także znana influencerka Devon Lee Carlson. Specjalnym gościem była również aktorka Denise Welch, mama Healy’ego.

Uwagę mediów skupiła przede wszystkim Charli XCX i jej niezwykła stylizacja. Artystka postawiła na prześwitującą suknię ślubną, która podkreślała jej atuty. Kreację uzupełniały białe czółenka i subtelna biżuteria. George Daniel natomiast wybrał klasyczny garnitur w ciemnym odcieniu, łącząc go z jasną koszulą - efekt końcowy był równie elegancki, co nowoczesny.

To wydarzenie miało zupełnie inny charakter niż ich pierwszy ślub w Londynie. Tamta ceremonia, zaledwie z dwudziestoma gośćmi, była bardziej intymna i prywatna. Sycylijski ślub okazał się jego przeciwieństwem, pełen blasku, śródziemnomorskiego klimatu i większej liczby gości, którzy mogli wspólnie celebrować miłość artystów.

Historia Charli i George’a jest niczym scenariusz filmowy. Para poznała się w 2021 roku podczas współpracy nad singlem "Spinning". Chemia, jaka pojawiła się między nimi w studiu, szybko przerodziła się w uczucie. W listopadzie 2023 roku ogłosili zaręczyny - Charli pokazała wówczas zdjęcie pierścionka. Od tamtej chwili fani z zapartym tchem śledzą każdy krok zakochanych!

Zobacz też: Intymny ślub gwiazd w Londynie. Nie można oczu oderwać! A to wcale nie koniec

Zobacz naszą galerię: Lena Góra i Charlie XCX w Toronto. Polska gwiazda świeci pupą!

Lena Góra i Charlie XCX w Toronto
32 zdjęcia
Sonda
Podoba Ci się jej suknia ślubna?
Mel B wzięła ślub! Wspaniała suknia i szkockie akcenty skradły show
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Charli XCX