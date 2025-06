Chazjer wróci do "Idź na całość" razem z Zonkiem?! Przypominamy dziwne nagrody

Pamiętacie jeszcze teleturniej "Idź na całość" prowadzony przez Zygmunta Chajzera? Kot Zonk robił prawdziwą furorę, ale zniknął z ekranów! Tymczasem dzieje się coś, co od dawna wydawało się niemożliwe. Stacja TTV kupiła prawa do produkcji kultowego "Idź na całość" Polsatu. I wszystko wskazuje na to, że Zygmunt Chajzer (71 l.) wróci na jego plan po 25 latach! Jakie przyniesie nagrody?