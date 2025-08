Chcesz być bliżej gwiazd? Produkcja "TzG" przygotowała dla fanów wielką gratkę!

"Taniec z Gwiazdami" to od lat jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. Emocje, rywalizacja i spektakularne występy co sezon przyciągają przed ekrany miliony widzów. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. To jubileuszowe wydanie formatu, a lista uczestników prezentuje się naprawdę imponująco. Produkcja właśnie podzieliła się ważnym komunikatem. Na widownię show będzie można kupić bilety. Star sprzedaży już niedługo!

Na oficjalnych kanałach "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się zapowiedź sprzedaży wejściówek na nagrania programu. Już we wtorek, 6 sierpnia, o godzinie 10:00, wystartuje sprzedaż biletów dla wszystkich, którzy marzą, by zobaczyć swoich ulubieńców na żywo. To wyjątkowa okazja, by zasiąść wśród publiczności, podziwiać występy z bliska i poczuć prawdziwe show-biznesowe emocje.

Chcesz zobaczyć „Taniec z Gwiazdami” na żywo? To Twoja szansa! Już jutro o 10:00 rusza sprzedaż biletów na widownię programu! Zobacz taneczne show z bliska i przeżyj niezapomniany wieczór z gwiazdami! A to nie wszystko! W środę o 10:00 startuje sprzedaż biletów na próby generalne – idealna opcja, jeśli chcesz podejrzeć kulisy i zobaczyć, jak rodzi się magia na parkiecie! Więcej informacji od jutra na tzg.polsat.pl - czytamy na oficjalnym profilu programu.

Ale to jeszcze nie wszystko. Dla najbardziej oddanych fanów szykuje się dodatkowa atrakcja – możliwość uczestniczenia w próbach generalnych! W środę, 7 sierpnia o 10:00, ruszy odrębna pula biletów umożliwiająca podejrzenie przygotowań od kuchni, tuż przed głównym występem. To doskonała opcja dla ciekawskich i tych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda tworzenie programu od zaplecza.

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" z pewnością dostarczy mnóstwo emocji – na parkiecie zobaczymy bowiem nie tylko gwiazdy show-biznesu, ale też sportu, muzyki, a także internetu. W jubileuszowej odsłonie zatańczą między innymi: Ewa Minge, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Lanberry, Aleksander Sikora, Barbara Bursztynowicz, Marcin Rogacewicz, Mikołaj Bagiński, Wiktoria Gorodecka, Maurycy Popiel i Michał Czernecki.

