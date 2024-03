Cher w pióropuszu czy Angelina Jolie "z nogą"? Niektóre przesadziły na Oscarach!

Oscary 2024 już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zawsze równie istotną częścią gali co nagrody jest czerwony dywan. Które z historycznych kreacji wpisały się na stałe do kanonu mody? Niektóre do dziś budzą kontrowersje...