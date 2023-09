Roksana Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub

Roksana Węgiel w maju potwierdziła, że powiedziała "tak" i że jest zaręczona z Kevinem Mglejem. Gratulacjom nie było końca, choć wiele osób dziwiło się, że zwyciężczyni programu The "Voice Kids" i Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci zdecydowała się na tak poważy krok, mając zaledwie 18 lat. W jednym z wywiadów Roxie Węgiel uchyliła nawet rąbka tajemnicy, który dotyczy jej ślubu. Wyznała nawet, że ma już upatrzoną suknię na ten szczególny dzień. Kevin Mglej, który już raz był żonaty, może liczyć na Roksanę Węgiel w każdej sytuacji. Nawet podczas awantury! Ostatnio wybuchła afera po tym, jak piosenkarka zamieściła nowe zdjęcie na Instagramie. Jeden z internautów wyraźnie szukał zaczepki.

Kevin Mglej obrażony, Roxie Węgiel reaguje, napastnikowi w sukurs przyszedł pomocnik

Na początku było cukierkowo. - Kochani, życzę wam dużo miłości do innych i do samych siebie. Kocham cię najmocniej Kevin. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieję, że każdy z was pozna swoją bratnią duszę i doświadczy prawdziwej miłości - napisała Roxie Węgiel. Romantyczny nastrój zakłócił jeden z instagramowych awanturników, który obraził partnera artystki. - Tani Bedoes (polski raper - red.) - napisał o Kevinie Mgleju. Ten nie wytrzymał i się zaczęła internetowa jatka! Przymiotnik "tani" zdecydowanie nie był komplementem. - To oksymoron, ale nie wiem, czy wiesz, co to znaczy - odparł narzeczony Roksany Węgiel. Ona sama pod ripostą partnera zamieściła wymowną rozbawioną buźkę. Awantura jednak się rozkręcała. - Nie wiem, tylko ty taki bystry jesteś - nie dawał za wygraną komentujący. - Sorry, też oceniłem cię tylko po zdjęciach - odpisał Kevin Mglej. W sukurs jego oponentowi przyszedł inny interanauta. - Przed "ale" przecinek, a ciche szepty do pleonazm, ale nie wiem, czy wiesz, co to znaczy... - szydził użytkownik Instagrama. W końcu narzeczony Roksanny Węgiel uciął dyskusję. - "Ciche szepty do..."? Do czego, do kogo? Chyba że chodziło o "to". Głupi anonim to też epitet. Bawimy się dalej w lekcje polskiego? - napisał Kevin Mglej. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roxie Węgiel z narzeczonym.