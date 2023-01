Cichopek ma głowę do inwestycji. Nie uwierzysz, gdzie lokuje pieniądze

Agnieszka Chylińska znana jest z wielu hitów, a na polskiej scenie muzycznej utrzymuje się od wielu, wielu lat. Nawet szokująca wypowiedź o nauczycielach, którą ostatnio wspominaliśmy na łamach "Super Express", nie przekreśliła jej kariery. Cięty język, specyficzny styl zmieniany na przestrzeni lat, mocny i charakterystyczny głos - to są znaki rozpoznawcze tej charyzmatycznej wokalistki. Chylińska prowadzi również szczęśliwe życie rodzinne. Wraz z drugim mężem Markiem wychowuje troje dzieci: 17-letniego Ryszarda, 13-letnią Esterę i 10-letnią Krystynę. Agnieszka stroni jednak od mediów i raczej nie dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci. To prawdopodobnie powód, dla którego tak późno dowiadujemy się, że rodzina się jej powiększa! Długo trzymała to w tajemnicy. Teraz pokazała zdjęcie.

Chylińska długo trzymała to w tajemnicy. Rodzina się powiększa! "Wszystkiego pięknego Agnieszko"

Agnieszka Chylińska udostępniła na Instagramie urocze zdjęcie, które sprawiło, że wielu jej fanów wstrzymało oddech. Okazuje się bowiem, że... rodzina się jej powiększa! Wcześniej wokalistka nie chwaliła się nowym członkiem rodziny. Teraz postanowiła wszystko ujawnić.

"Do psiego roku", napisała Chylińska na Instagramie.

Fanom ukazał się wówczas śliczny szczeniaczek. Fani są nim zachwyceni! "Wygląda dokładnie jak mój dziubulek najpiękniejszy na świecie, który codziennie wyprowadza mnie na spacer", "ale słodziak", "przepiękny, gratulacje", czytamy w komentarzach. Sporo osób złożyło też przy okazji Agnieszce najlepsze życzenia. "Wszystkiego pięknego Agnieszko", piszą.

Fani zwracają uwagę, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, w wielu domach traktowany właśnie jako nowy członek rodziny. Znając charakter Chylińskiej i jej dobre serce, w tym przypadku będzie dokładnie tak samo. Niech się dobrze chowa!

