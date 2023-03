Wygląda na to, że Kuba Wojewódzki swoją wypowiedzią w rozmowie z Piotrem Gąsowskim nagrabił sobie u koleżanek z jury "Mam talent", a przynajmniej u jednej. Agnieszka Chylińska odpowiedziała na zarzuty i zrobiła to w swoim stylu, czyli prosto z mostu.

Przypomnijmy, ze w ostatnim odcinku swojego show Kuba Wojewódzki rozmawiał z Piotrem Gąsowskim o kulisach jego odejścia z TTBZ. Aktor twierdzi, że jego decyzja o rezygnacji z prowadzenia programu była ściśle związana ze zwolnieniem z jury show Katarzyny Skrzyneckiej, a jego odejście to gest lojalności. Wojewódzki odpowiedział, że nie wierzy w taka lojalność, bo sam jej nie doświadczył od współpracowniczek z "Mam talent".

Chylińska odpowiada Wojewódzkiemu: "Dwulicowy i kłamliwy, od takich trzymać się z daleka"

Małgorzata Foremniak jak na razie nie skomentowała wypowiedzi Kuby. Agnieszka Chylińska dziś opublikowała post, w którym z klasą, ale bardzo stanowczo odpowiada. Zarzuca Wojewódzkiemu kłamstwo i dwulicowość. Przypomina także, ze nawet się z nimi nie pożegnał. Wytyka fakt, że o jego odejściu dowiedziała się z mediów.

"Drogi Kubo. O Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się Chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego - zarzucając mi nielojalność - po ludzku kłamiesz. Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i taaak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem czy mogę znowu do Ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam: pójdę. Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej."

Na koniec swojej wypowiedzi Agnieszka dodała jeszcze, że ma nadzieję na to, że jednak Kuba miał zwyczajnie zły dzień. Internauci w swoich komentarzach dość kategorycznie tę nadzieję rozwiewają.

