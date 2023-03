Wojewódzki gorzko o Chylińskiej i Foremniak. Ma do nich żal! "Nie wierzę w lojalność!"

Kuba Wojewódzki przewodził jurorom trzech pierwszych edycji show "Mam talent!". Odszedł z programu na początku 2011 roku. Jego miejsce zajął Robert Kozyra, były szef radia Zet, słynący z ostrego języka i krytykowania innych. Kuba Wojewódzki drwił z takiego zastępstwa.

"Zmiany, zmiany, zmiany szykują się w popularnym »Mam talent!«. Z pierwszej ręki wiem, że skład programu jest już historią. Podobno w miejsce dotychczasowego jurora ma pojawić się były szef Radia Zet Robert Kozyra. Dobry strzał. Nienawiść to świetny medialny towar" - napisał Wojewódzki w swojej rubryce w "Polityce".

Wojewódzki ostro o Chylińskiej i Foremniak

Dopiero dziś Kuba Wojewódzki ujawnił, jak wyglądały kulisy jego odejścia. Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak ponoć zadeklarowały wtedy, że odejdą z programu razem z nim. Prawda okazała się inna. Właśnie możemy śledzić 14-tą edycję show, a panie nadal zajmują miejsca w jury. W tym czasie zmieniali się ich towarzysze. Na dwie edycje Kubę Wojewódzkiego zastąpił wspomniany Robert Kozyra, a na kolejnych siedem za stołem jurorskim usiadł Agustin Egurrola. Od dwóch edycji trzecim oceniającym jest Jan Kliment.

Chylińska i Foremniak zawiodły Wojewódzkiego

W ostatnim odcinku show Kuby Wojewódzkiego był Piotr Gąsowski, który po zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z roli jurora w show "Twoja twarz brzmi znajomo", solidarnie razem z nią odszedł z pracy. Kuba nie wierzy w taką bezinteresowność.

- Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność! - powiedział Kuba Wojewódzki z zawiedzioną miną.

W odpowiedzi Piotr Gąsowski zapewnił, że odszedł z "TTBZ" z miłości do Skrzyneckiej.

- Ja jestem taki lojalny! Za co? Za miłość do Kaśki. Już drugi raz była taka sytuacja. I powiedziałem, że nie chcę drugi raz do tego dopuścić, żeby zabierano mi Kasię - powiedział Gąsowski, nawiązując do zwolnienia Skrzyneckiej z roli prowadzącej TVN-owski "Taniec z Gwiazdami". W 13. edycji show u boku Gąsa nagle zastąpiła ją bowiem Natasza Urbańska.

Kuba Wojewódzki nigdy nie podał oficjalnego powodu swojego odejścia z "Mam talent!". Nieoficjalnie mówiło się jednak, że postanowił zamienić program na powstający wtedy nowy show TVN "X-Factor". Czy powinien więc oczekiwać, że Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak zrezygnują z tego powodu z tak dobrej pracy?