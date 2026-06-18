Cicha gwiazda kultowego “Rancza”. Wiadomo, co z psem Hot-Dogiem w nowych odcinkach serialu

To z pewnością jedna z informacji tego roku! Już pod koniec 2025 okazało się, że powróci kultowy serial Ranczo. Aktorzy dostali scenariusze nowych, sześciu odcinków na przełomie stycznia i lutego, a całkiem niedawno, w czerwcu, ekipa wróciła do miejscowości Jeruzal (serialowe Wilkowyje), gdzie wciąż jeszcze trwają zdjęcia na planie!

Produkcja, zatytułowana Ranczo: Zemsta Wiedźm ma trafić na ekrany jeszcze jesienią tego roku. Co prawda większość szczegółów kontynuacji uwielbianego serialu jest jeszcze utrzymywana w tajemnicy, z dnia na dzień jednak dowiadujemy się na jego temat coraz więcej. Wiadomo chociażby, że postać Kusego z pewnością nie zostanie uśmiercona - bohater nie powróci także przy pomocy AI. Do słynnej obsady, która ma powrócić niemal dosłownie w takim kształcie, w jakim znamy ją z poprzednich sezonów, dołączył Daniel Olbrychski, który wcieli się w zupełnie nową postać, Ignaca Japycza, kuzyna nieodżałowanego Stacha Japycza, w którego wcielał się nieżyjący Franciszek Pieczka.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

W poniższym artykule znajdziesz podsumowanie wszystkiego, co na te moment wiadomo o nadchodzących odcinkach Rancza:

Ranczo: Zemsta Wiedźm. Oto wszystko, co na ten moment wiadomo o serialu

Reżyser nie zgodził się na śmierć Kusego:

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Pies Hot-Dog wróci w "Ranczu"! Wiadomo, kto wcieli się w pupila Lucy i Kusego

Co natomiast z kimś, o kim fani i fanki Rancza zwykli mówić jako o "cichej gwieździe serialu"? Chodzi oczywiście o psa Hot-Doga, który pojawił się w życiu Lucy już na moment po jej przyjeździe do Wilkowyj, a który pozostał jej wiernym towarzyszem do ostatniego odcinka.

Z racji tego, że od zakończenia emisji Rancza minęło już 10 lat, wielu i wiele zaczęło zadawać sobie pytania, co dalej z Hot-Dogiem w sytuacji, gdy, patrząc na upływ czasu od jego pojawienia się w serialu, wydaje się być niemal niemożliwe, by mógł wrócić w nowych odcinkach. Jednak już na pierwszych fotosach z planu u boku Lucy widoczny był piękny psiak, rasy golden retriever.

Wiadomo już oficjalne, że on również nazywa się Hot-Dog! Informacje na ten temat pojawiły się na facebookowym profilu Puppy Team FCI, której jedna z podopiecznych, suczka o imieniu Astrid, będzie wcielać się w psa w nowych odcinkach Rancza. Fani i fanki natychmiast zaczęli żartować w komentarzach, że to z pewnością jeden z najdłużej żyjących psów na świecie! Na ten moment również nie wiadomo jednak, jak zostanie rozwiązana kwestia Hot-Doga, mianowicie, czy będzie to wciąż ten sam pies - czy może na przykład Hot-Dog Junior. Tego dowiemy się najpewniej bliżej nadchodzącej premiery Ranczo: Zemsta Wiedźm. Wiadomo jednak, że sceny z udziałem Astrid zostały już nagrane!