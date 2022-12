Choć początkowo wydawało się, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie rozwiodą się w zgodzie, sfinalizowanie małżeństwa przebiegło bardzo sprawnie, a aktorka i tancerz, dla dobra dzieci, pozostali w dobrym stosunkach. Dogadali się nawet co do sprawiedliwego podziału opieki. Ustalili, że tegoroczne święta Adam (13 l.) i Helenka spędzą z tatą, a ich mama w tym czasie wyjedzie na urlop z Maciejem Kurzajewskim (49 l.). Przygotowania do wigilii ruszyły w domu Hakiela pełną parą, co doskonale widać na jego instagramowych relacjach.

Cichopek będzie zachwycona, gdy zobaczy, co wrzucił do sieci Hakiel! Wszystko za sprawą Helenki

O tym, że Marcin Hakiel stał się bardzo aktywnym użytkownikiem Instagrama po rozstaniu z żoną, wie już chyba każdy. Tancerz pokazał w poniedziałek, jak razem z Helenką przygotowywał świąteczne pierniczki. Na jednym z nich widnieje napis "mama", co oznacza, że choć Cichopek nie będzie obecna na wigilii, wszyscy będą o niej pamiętać, a dedykowane ciasteczko na pewno przetrwa do jej powrotu.

Niektórzy mogą być w lekkim szoku, że Marcin Hakiel zdecydował się opublikować taką relację na publicznym Instagramie. Jednak biorąc pod uwagę, że byli małżonkowie naprawdę pogodzili się już z rozstaniem i zaczęli układać sobie życiu u boku nowych partnerów, miły gest tancerza nie powinien dziwić. Widać doskonale, że zarówno jemu, jak i jej zależy najbardziej na dobru dzieci.

i Autor: Instagram @marcinhakiel