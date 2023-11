Ciężarna Zofia Zborowska mówi wprost o aborcji. Nie owijała w bawełnę

Zofia Zborowska mówi wprost o swoich poglądach

Zofia Zborowska jest nie tylko aktorką. Bardzo prężnie działa również na Instagramie, promując nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także współpracując reklamowo ze znanymi markami. Ma bardzo duże grono obserwatorów, co czyni jej konto bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych reklamodawców. Obserwatorzy zaś cenią jej poczucie humoru, dystans, ale także i szczerość. Aktorka nie ukrywa swoich poglądów politycznych, jasno wyraża swój sprzeciw w sytuacjach, które tego wymagają. Swego czasu bardzo aktywnie wspierała Strajk Kobiet, nie ukrywała również nigdy, że nie było jej po drodze z rządami dobrej zmiany.

Internautka zapytała Zborowską o aborcję

Prywatnie aktorka i influencerka jest żoną siatkarza Andrzeja Wrony. Mają dwuletnią córkę Nadzieję i właśnie ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Podczas zorganizowanej na Instagramie sesji pytań i odpowiedzi aktorka została zapytana przez jedną z internautek o aborcję. - Gdyby dziecko pojawiło się nie wtedy, kiedy planowałaś, rozważyłabyś aborcję? - padło mocne pytanie. Zofia Zborowska odpowiedziała na nie bez wahania: - Jestem osobą świadomą, żyjącą w XXI wieku, wiem, jak zachodzi się w ciążę oraz znam wiele sposobów antykoncepcji. Współżyję od wielu lat i nie było u mnie możliwości, żebym zaszła w ciążę w „złym czasie” także to pytanie na wstępie jest dla mnie bez sensu - zauważyła z nutą złośliwości.

Po chwili jednak kontynuowała wypowiedź. Podkreśliła w niej, że taka decyzja jest niezwykle trudna dla każdego i każdy musi ją podjąć sam. - A co do gdybania „czy” to również jest ono bez sensu, bo nie mamy pojęcia jak dany człowiek zachowałby się w danej sytuacji - kontynuowała aktorka. - Natomiast jedno jest pewne: podjęcie decyzji co do aborcji jest na bank cholernie trudne. I nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek inny miał podejmować tę decyzję za mnie (czy inną kobietę) - podsumowała.

