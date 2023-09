Zofia Zborowska w mocnych słowach o Konfederacji. Nie zabrakło wulgaryzmów

Wyszło to po latach

Sylwia Bomba ma żal do matki Jacka Ochmana. "Nigdy nie dostałam telefonu zwrotnego"

Zofia Zborowska pokazuje wideo i pyta "Jak można głosować na Konfederacje"?

Zofia Zborowska opublikowała InstaStories, w której pojawił się krótki film z przebiegu spotkania założycielskiego Fundacji Patriarchat, która opowiada się za usunięciem kobiet z przestrzeni publicznej. W jego trakcie jeden z uczestników powiedział, że "traktowanie kobiet jako części dobytku jest zdrowym układem". Dodatkowo, w spotkaniu nowej organizacji wziął udział nikt inny jak Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji.

Na następnej relacji widzimy, jak Zofia Zborowska z oburzeniem zwraca się do zwolenniczek Konfederacji.

"I teraz wytłumaczcie mi dziewczyny. Co trzeba mieć w głowie, żeby głosować na Konfederację? Chcecie być częścią dobytku mężczyzny? Kur**, błagam was, dziewczyny, błagam was" - mówiła.

i Autor: Screenshot/Instagram Zofia Zborowska

Sonda Jak oceniasz występ Marcina Hakiela w programie Kuby Wojewódzkiego? Pozytywnie Negatywnie Neutralnie

"Myślcie samodzielnie, myślcie samodzielnie, i idźcie na wybory. Nie idąc na wybory, bo nie masz, na kogo głosować, bo pie*** politykę(...) godzisz się na to, żeby takie osły(...) doszły do jeszcze większej władzy, żeby zamknęli cię w kuchni, zrobili z ciebie maszynę do rodzenia dzieci i zabrali ci prawa wyborcze" - dodała w swoim oświadczeniu aktorka.

Następnie opublikowała pytanie do swoich obserwatorów, które brzmiało: "JAKIM CUDEM KOBIETA MOŻE GŁOSOWAĆ NA konfederacje?"

Na odpowiedzi nie musiała długo czekać. Jednak ku jej zdziwieniu, pierwsza z nich brzmiała "A jakim cudem na Koalicję Obywatelską?;)".

Zborowska nie pozostała dłużna i umieszczając publicznie odpowiedź, dodała: "Mamy pierwszą merytoryczną odpowiedź kobiety, która chyba będzie głosować na konfe"