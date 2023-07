Doda - po serii nieudanych związków - miała znaleźć szczęście u boku Dariusza Pachuta. Niestety, ostatnio jak grzyby po deszczu zaczęły mnożyć się plotki nie tylko o kryzysie, ale nawet o rozstaniu Doroty Rabczewskiej z ukochanym. Para przestała obserwować się na Instagramie, a z ich profili zniknęły ostatnie wspólne zdjęcia. Podczas rozmowy na temat zawodowych planów Dody związanych z trasą koncertową i programem ""Doda. Dream Show", dziennikarz portalu Pomponik próbował dowiedzieć się konkretów dotyczących życia prywatnego piosenkarki. Niestety, odbił się od ściany. Doda absolutnie nie miała w planach wdawać się w dyskusję na ten temat i ucięła ją w swoim stylu. - Niech każdy zajmie się swoim kawałkiem podłogi - odparła zagadywana przez reportera. To musiało być dla niego bolesne. Osłodą dla niego może być to, że piosenkarka zdradziła, na co zwraca uwagę jako jurorka show. - Na to, na co zwraca uwagę normalna osoba pod sceną. Charyzma, talent taneczny - ten taniec musi hipnotyzować i zwracać uwagę - ale przede wszystkim ta charyzma - podkreśliła Doda.

W naszej galerii prezentujemy kapitalne zdjęcia Dody z Opola