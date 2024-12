Co łączy Staszka Karpiel-Bułeckę z Sebastianem Karpiela-Bułecką? Będziecie zaskoczeni

Gwiazdor "Sylwestra z Dwójką" bratem Sebastiana Karpiel-Bułecki?

Czy Stanisław Karpiel-Bułecka to brat Sebastiana? Chociaż obaj artyści wielokrotnie wyjaśniali, że nie są braćmi, wielu fanów wciąż tak uważa. Prawdą jest, że bardzo wiele ich łączy, a ojciec Staszka jest kimś niezwykle ważnym dla lidera Zakopower. Kim zatem dla siebie są Staszek i Sebastian? Wyjaśniamy!

Kim są dla siebie Sebastian i Staszek Karpiel-Bułecka?

Zespół Zakopower już 20 lat wyśpiewuje wielkie hity. Wszyscy znają "Boso", "Kiebyś ty" czy "Tak ma być". Sebastian Karpiel-Bułecka jest liderem zespołu. Z kolei Staszek Karpiel-Bułecka 10 lat temu, razem ze swoją grupą Future Folk wystąpił w "Must Be The Music". Widzowie myśleli, że to młodszy brat Sebastiana. Ostatecznie Staszek doszedł do półfinału show i wielokrotnie wyjaśniał, co go łączy z liderem Zakopower, a Sebastian mówił, kim dla niego jest Staszek. Jaka jest prawda?

Staszek Karpiel-Bułecka jest 36-letnim piosenkarzem, osobowością telewizyjną oraz narciarz. Były lider i wokalista 1 stycznia 2024 odszedł z zespołu Future Folk, którego był liderem. Wokalista uczestniczył w kilku programach rozrywkowych: "Wymiatacze" i "Taniec z gwiazdami", "Superstarcie", "Azja Express" "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Dance Dance Dance". Staszek był również jednym z jurorów programu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Staszek mówi o Sebastianie "brat"

Choć Staszek często mówi o Sebastianie "brat", to tak naprawdę okazuje się, jest dla niego wujkiem! Ojciec Staszka jest starszym o 20 lat bratem Sebastiana.

Ojcem Stanisława Karpiela-Bułecki jest Jan Karpiel-Bułecka, znany zakopiański skrzypek i architekt, a mamą Anna Bachleda-Curuś.

Są i pewnie tacy będą, bo między nami nie ma zbyt dużej różnicy wieku. Jego tata to mój brat, a starszy jest ode mnie o 20 lat, więc to jest tak naprawdę przesunięte pokolenie. Nie mam z tym problemu, dzięki temu czuję się młodszy.

Jak żyje Staszek Karpiel-Bułecka?

Staszek Karpiel-Bułecka od 2010 jest związany z Anną Lis. Para mieszka w Warszawie, wychowują 8-letniego syna Stanisława. Jak sobie poradzi na sylwestrowej scenie Dwójki w Chorzowie? Przekonamy się już 31.12 w TVP2!

