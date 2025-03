Zaapelowała do kobiet!

Robert Makłowicz to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskim show-biznesie. Znany kreator smaku od lat pobija serca fanów z całej Polki. Makłowicz urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Krakowie i od lat uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych znawców kulinarnych w naszym kraju. Jego sposób narracji, połączony z ogromną wiedzą historyczną oraz niebanalnym poczuciem humoru, sprawił, że stał się niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie sztuki kulinarnej.

Szeroką popularność Robertowi przyniosły programy telewizyjne, w których zabierał widzów w niezwykłe podróże po świecie, odkrywając przed nimi lokalne kuchnie. Największym uznaniem cieszył się jego cykl "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", w którym łączył opowieści o potrawach z anegdotami dotyczącymi danego kraju. Jego programy wyróżniały się autentycznością, a także charakterystycznym podejściem prowadzącego.

Makłowicz jest również autorem wielu książek kulinarnych, w których dzieli się swoją wiedzą o kuchniach różnych krajów. Jego publikacje to nie tylko przepisy, ale także historie oraz ciekawostki związane z danym regionem. Niedawno Robert w jednym z wywiadów opowiedział o swoim życiu prywatnym. Będziecie zaskoczeni tym, czym zajmuje się jego żona.

Jak wygląda i co robi żona Roberta Makłowicza. To naprawdę piękna kobieta!

Robert Makłowicz od lat związany jest z Agnieszką Makłowicz, która od lat wspiera go w jego pracy. Kobieta znacznie rzadziej pojawia się w mediach. Mało kto zdaje sobie sprawę, że bardzo chętnie jest jego towarzyszką w podróżach. Ich wspólna pasja do kulinariów i odkrywania świata sprawia, że tworzą niezwykle zgodną parę.

Agnieszka Makłowicz z zawodu jest teatrolożką. To absolwentka Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na PWSFTviT w Łodzi. To właśnie ona namówiła męża do rozpoczęcia kariery na małym ekranie.

Gdy ją poznałem, to był momencik, mgnienie oka, gdy się w niej zakochałem... - mówił Makłowicz w rozmowie z "Faktem".

Jak wygląda żona Roberta Makłowicza? Są małżeństwem już od ponad 30 lat!