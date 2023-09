i Autor: akpa/instagram

Aktorka ma problemy

Co się dzieje u Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej?! Policja wkroczyła do akcji!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ma ostatnio lekko. Problemów regularnie dostarcza jej syn Antek Królikowski, a do tego wyszło na jaw, że jej zmarły przed trzema laty mąż miał nieślubne dziecko. Wygląda na to, że słynna Grażynka serialu "Klan" znowu wpadła w jakieś tarapaty. Do akcji wkroczyła policja! Co się dzieje u Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej?! Jej wpis na Instagramie był mocno tajemniczy.