Co się dzieje z Seanem Pennem? "Ma 64 lata, wygląda na 84". Internauci zaczęli się martwić

Sean Penn w sierpniu skończy 65 lat, ale póki co ani myśli o emeryturze. Gwiazdor wciąż gra, chociaż ostatnio nieco rzadziej, kręcił też film dokumentalny o wojnie w Ukrainie, a kilka lat wcześniej wydał powieść. Aktor nie próżnuje.

Teraz światło dzienne ujrzał wywiad, którego Penn udzielił Louisowi Theroux. Pojawił się w jego podcaście, by porozmawiać o, jak czytamy w opisie, "Trumpie, Zełenskim, Jacku Nicholsonie, Madonnie, uderzaniu fotografów, więzieniu, paleniu i o wiele więcej".

Co ciekawe, zwłaszcza palenie przyciągnęło uwagę internautów, którzy właśnie w tym upatrują przyczynę obecnej prezencji Seana. Gwiazdor ma tylko 64 lata, ale według komentujących nie wygląda na swój wiek, a... starzej. Niektórzy martwią się, że Penn nie jest w dobrej formie.

Internauci komentują wygląd gwiazdora

Nagranie z podcastu można obejrzeć na YouTubie. To właśnie tam internauci piszą, co sądzą o dojrzałym gwiazdorze. Wprost dają znać o tym, że wygląd aktora ich martwi. Przyczyną na być, między innymi, palenie.

"Dowód na to, jak palenie dodaje lat", "Penn ma 64 lata, wygląda na 84", "Palenie nie jest dobre dla nikogo", "Nie wygląda dobrze, wygląda bardzo szczupło", "Wygląda na chorego" - czytamy w komentarzach.

Jego życie prywatne nie jest usłane różami

Sean Penn gra od lat 70., a od lat 90. pisze scenariusze i reżyseruje. Działał też jako dziennikarz. Udało mu się zrobić karierę, ale jego życie prywatne to porażka za porażką - na pewno w kwestii związków. Sean ma za sobą aż 3 nieudane małżeństwa. Ostatnie zakończyło się rozwodem całkiem niedawno, bo 3 lata temu.

W 2022 r. Penn rozwiódł się z Leilą George. Byli małżeństwem od 2020 r., a parą od 2016 r. Po 15 miesiącach wspólnego życia po ślubie młoda aktorka (wówczas 29-letnia) złożyła wniosek rozwodowy. W przypadku Seana powiedzenie "do trzech razy sztuka" się nie sprawdziło.

Drugą żoną gwiazdora była Robin Wright. Pobrali się w 1996 r. po 6 latach związku. Wydawało się, że to miłość na całe życie. Aktorska para doczekała się dwójki dzieci, łączyła ich pasja do aktorstwa. Niestety, Penn po 11 latach małżeństwa zaczął romansować z inną kobietą. Później aktorzy usiłowali ratować to, co ich łączyło, ale w 2010 r. doszło do rozwodu. Drugie małżeństwo nie wypaliło.

Pierwszą poważną miłością Penna była Madonna, którą poznał w 1985 r. On miał 25 lat, ona 27. Pobrali się po kilku miesiącach znajomości i przez jakiś czas wszystko wydawało się układać doskonale. Wkrótce jednak ich wspólne życie posypało się jak domek z kart. Aktor nadużywał alkoholu, miał wybuchy złości, nie panował nad sobą. W 1989 r. Madonna powiedziała "dość" i rozwiodła się z mężem.

Zobacz więcej zdjęć. Sean Penn teraz i przed laty

Sean Penn z prywatną wizytą w krakowskim domu fundacji Core opiekującej się uchodźcami z Ukrainy.