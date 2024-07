Porażające wyniki oglądalności nowego filmu z Joanną Opozdą "Wieczór kawalerski"

Trudno jest wymienić role, jakie zagrała Joanna Opozda. Wiadomo jednak, że z ojcem swojego dziecka, Antkiem Królikowskim (35 l.), regularnie przekrzykuje się w mediach. Jej najnowszy film "Wieczór kawalerski", według oficjalnych danych podanych przez box office, w weekend otwarcia przyciągnął do kin mniej niż 15 tys. widzów. A już dwa tygodnie później obejrzało go zaledwie 3,9 tys. osób. Dla porównania animowana produkcja "W głowie się nie mieści 2" w tym samym czasie w weekend otwarcia obejrzana została przez 253 tys. widzów. O ocenę takiego wyniku poprosiliśmy uznaną dziennikarkę filmową. Karolina Korwin-Piotrowska nie zostawiła na filmie ani samej Joannie Opoździe suchej nitki.

Korwin-Piotrowska miażdży nowy film Joanny Opozdy

- To jest parodia filmu, a nie film. Niestety, takich „produkcji” jest więcej, bo ktoś chyba liczy, że jak w kinie nie pójdzie, to wleci na streaming i kasa jakoś się zgodzi - mówi ostro Karolina Korwin-Piotrowska i tłumaczy, dlaczego Joanna Opozda nie przyciągnęła widzów do kin. - Popularność portalowa przekłada się na pewien rozgłos, zasięgi w sieci i może stan konta, bo to się z tym wiąże, ale nie przekłada się na jakość i ciężar gatunkowy otrzymywanych propozycji. Przeciwnie, mało jest reżyserów, którzy chcą zrobić poważną rzecz, dobre kino, zatrudniając aktora znanego głównie z newsów prywatnych, skandali czy pyskówek. To odciąga uwagę, tworzy tani plotkarski kontekst, nie robi dobrze filmowi. To nie tylko polska specyfika, chodzi o to, by życie prywatne aktora nie „przykrywało” jego pracy. Kiedy ktoś kojarzy się z portalami plotkarskimi, kłótniami w mediach, ma małe albo żadne szanse na granie w dobrych produkcjach, bo dobra produkcja nie potrzebuje brukowego kontekstu - mówi nam dziennikarka, która zauważa, że medialna burza wokół małżeństwa Opozdy i Królikowskiego nie służy także karierze aktora. - Niestety, taka jest cena jaką płaci się za nadmierne upublicznianie swego życia prywatnego - dodaje Korwin-Piotrowska.

