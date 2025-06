Jacek Rozenek wparował do telewizji z nową żoną! Niebywała ekscytacja. "To jest miłość, wielka miłość moja"

Tragiczne zdarzenie potrząsnęło światem muzyki country – Conner Smith, który jeszcze wczoraj był bohaterem sceny, dziś mierzy się z tragiczną śmiercią niewinnej kobiety. Śledztwo trwa, ale opinia publiczna już domaga się jasnych wyjaśnień.

24-letni gwiazdor wjechał na pasach w 77-latkę

Nashville wstrząsnęło tragiczną wiadomością. W trakcie festiwalu CMA Fest, wieczorem 8 czerwca, doszło do dramatycznego wypadku z udziałem młodego gwiazdora muzyki country – Connera Smitha (24 l.). Muzyk, najbardziej znany z hitu "Creek Will Rise", prowadząc Chevroleta Silverado, potrącił 77‑letnią kobietę na oznakowanym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu 3rd Avenue North i Van Buren Street, w dzielnicy Salemtown.

Ofiara, zidentyfikowana jako Dorothy Dobbins, natychmiast po wypadku została przewieziona do pobliskiego szpitala uniwersyteckiego Vanderbilt, ale niestety - lekarze nie byli w stanie uratować jej życia eska.pl. To wstrząsające zdarzenie zszokowało lokalną społeczność – pod festiwalową sceną panowała radość, a kilka przecznic dalej - śmierć tragicznej ofiary.

Policja potwierdziła przyczyny wypadku

Policja potwierdziła, że główną przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierowcę. Co ważne: testy wykluczyły obecność alkoholu czy narkotyków w organizmie Smitha, ani też nie było oznak rozproszenia uwagi – brak telefonu itp. Obecnie, choć śledztwo wciąż trwa, muzyk nie usłyszał żadnych zarzutów.

Jego adwokat, cytowany przez media, przekazał:

Serce pana Smitha jest przy rodzinie pani Dobbins w tym niezwykle trudnym czasie. Conner w pełni współpracuje z prowadzącymi postępowanie.

Wypadek miał miejsce zaledwie kilka przecznic od tętniącego życiem szczytu muzycznego. Nashville, stolica country, wypełniona po brzegi fanami, tamtego dnia zamiast świętować, pogrążyła się w żałobie.

Mieszkańcy oburzeni

Strata Dorothy Dobbins poruszyła mieszkańców – była szanowaną seniorką, której życie zostało brutalnie przerwane. Organizatorzy i społeczność lokalna wyrażają wsparcie rodzinie ofiary.

Czy młodemu artyście grozi postępowanie karne? Na razie, jak informują śledczy, brak dowodów na świadome działanie. Jednak nieostrożne zachowanie na drodze, szczególnie w strefie limitu prędkości, może przełożyć się na odpowiedzialność prawną.

Kto to jest Conner Smith?

Młody, ambitny artysta country, który błyskawicznie zdobył rozgłos dzięki albumowi “Smoky Mountains” (2023), trasom koncertowym i nominacjom do prestiżowych nagród, m.in. ACM Awards. W 2024 roku poślubił surferkę Leah Thompson, a jego singiel “Country in the Clouds” odbił się echem w środowisku muzycznym.

Teraz na drodze do kariery stoi największe wyzwanie: prawne i społeczne konsekwencje wypadku Ok. Śledczy podkreślają, że współpraca Smitha z organami ścigania zostanie uwzględniona, ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności – ofiara nie żyje, a jej rodzina czeka na sprawiedliwość.