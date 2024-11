Co za tragedia! Nie żyje wirtuoz polskiej muzyki. Miał tylko 42 lata. Przegrał z "mrocznymi demonami"

Nie żyje Maciej Łukaszuk, wyjątkowy artysta obdarzony ogromnym talentem. Specjalizował się przede wszystkim w muzyce dawnej i klasycznej. Grał w takich zespołach jak Musicae Antiquae Collegium Varsoviense czy Capella Regia Polona. Nie stronił jednak także od współczesnych brzmień. Był otwarty na różne nurty muzyczne. Współpracował m.in. ze słynnym jazzmanem Leszkiem Możdżerem, a nawet z metalową grupą Gladius Noctis. Maciej Łukaszuk był także wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Zakładzie Muzyki Dawnej. O śmierci muzyka poinformował jego brat. Z wpisu dowiadujemy się, że Maciej Łukaszyk przed śmiercią długo chorował.

- napisał w mediach społecznościowych mężczyzna.

Maciej Łukaszuk został także pożegnany przez Warszawską Operę Kameralną. Autorzy wpisu zwrócili uwagę na artystyczny kunszt muzyka. Nazwali do "wiruozem" i "mentorem".

Ten wybitny wiolonczelista specjalizował się w interpretowaniu muzyki zgodnie z jej historycznym idiomem, i jak sam mówił, szczególnie fascynowała go francuska muzyka osiemnastowieczna, co potwierdził broniąc pracę doktorską na temat spuścizny Josepha Bodina de Boismortiera.(...) Wraz z odejściem Macieja, tracimy wirtuoza, wspaniałego człowieka, dla wielu wręcz mentora. Ludzie odchodzą, pozostaje po nich dorobek dzieła. W wypadku Macieja Łukaszuka tym piękniejszy, bowiem spisany nutami, frazami, tym wszystkim, co pozostawia nam po sobie