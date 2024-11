Dopiero zmarła Elżbieta Zającówna, a teraz on! Nie żyje wybitny aktor. Grał w hitach TVP

Najpierw Elżbieta Zającówna, a teraz on. Nie żyje Jan Sieradziński

Dopiero co informowaliśmy o tym, że nie żyje Elżbieta Zajacówna, słynna aktorka, znana m.in. z filmów "Vabank" czy "Seksmisja" i z kultowego serialu TVP "Matki, żony i kochanki". Na początku listopada odszedł kolejny znakomity aktor. Nie żyje Jan Sieradziński, prawdziwa legenda gdańskiego Teatru Wybrzeże. - Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Jan Sieradziński, aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i radiowy, wybitny aktor Teatru Wybrzeże. Miał 86 lat - czytamy na profilu teatru na Facebooku. Aktor pożegnany został także przez swoją córkę. - Do zobaczenia, tatusiu - napisała w krótkim, ale bardzo poruszającym poście. W kolejnym wpisie podała szczegóły dotyczące pogrzebu ojca. Podziękowała także za dobre słowa.

Dziękuję wszystkim za słowa współczucia, wsparcia i miłe, wzruszające wspomnienia o moim ukochanym tacie. Pożegnanie taty odbędzie się w piątek, 8 listopada. Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, w Kielnie. Różaniec 13.30, msza pogrzebowa 14.00

- poinformowała córka Jana Sieradzińskiego.

W galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Elżbieta Zającówna

Kim był Jan Sieradziński? Grał w serialach TVP

Zmarły aktor ma swoim koncie miał ogromną ilość ról. Kim był Jan Sieradziński? W 1962 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie na wydziale aktorskim. W tym samym roku Jan Sieradziński związał się z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, w którym występował przez kolejne 41 lat. Gościnnie pojawiał się także w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Mimo że głównym obszarem działalności Jana Sieradzińskiego był teatr, to mogliśmy oglądać go także w filmach i serialach. Widzowie TVP kojarzą go z popularnych seriali, takich jak: "Radio romans" (zagrał portiera), "Lokatorzy" (policjanta) i "Sąsiedzi" (sklepikarza). Ostatni raz w serialu TVP zagrał w 2006 roku. Pojawił się wówczas w jednym odcinku produkcji "Faceci do wzięcia".

Nie przegap: Elżbieta Zającówna miała 23 lata, gdy ON się w niej zakochał. Byli razem przez 40 lat!

Przypomnijmy, że 30 października zmarła Elżbieta Zającówna. Gwiazda miała 66 lat. Uroczystości związane z jej ostatnim pożegnaniem potrwają dwa dni - w środę, 6 listopada, w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie odbędzie się msza święta żałobna. Pogrzeb Elżbiety Zającówny zaplanowany jest dzień później. Aktorka spocznie na cmentarzu Grębałów w Krakowie.