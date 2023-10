Coming out słynnego artysty. Miał 16 lat, gdy został kochankiem znanego pisarza, uwikłanego w romans z agentem SB

Jacek Wójcik z programu "Królowe życia" TTV pokazał ciało w wieku 54 lat. Długo nad nim pracował, co za muskulatura

O romansie Marka Kellera i Jerzego Andrzejewskiego przeczytamy w magazynie "Replika" kierowanym do środowiska LGBT. Były tancerz w rozmowie z pismem wspomina czasy, kiedy to jako nastolatek był kochankiem Jerzego Andrzejewskiego. Potem przez 30 lat mieszkał u boku meksykańskiego rzeźbiarza Juana Soriano. Jego dzieła mieszczą się teraz w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Keller to także największy darczyńca Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

- Są dwie strony medalu. Jedna wspaniała – wspominam Andrzejewskiego bardzo pozytywnie, bo to była wielka postać, szalenie inteligentny człowiek, którego książki czytało się w szkole jako lekturę obowiązkową. I ten człowiek raptem spadł mi z nieba. Mnie, 16-letniemu chłopakowi. Ale jednocześnie było w naszym związku mnóstwo problemów, które przecież były do przewidzenia, bo dzieliła nas ogromna różnica wieku - 37 lat. Wielu rzeczy wtedy po prostu nie rozumiałem, bo zwyczajnie byłem za młody. Czułem się jak w więzieniu, głównie z powodu zazdrości Andrzejewskiego. Chciałem latać, fruwać, poznawać świat, a on te moje wzloty ograniczał. Trzymał mnie za mordę, że tak brzydko powiem. Poza tym Jerzy, niestety, bardzo dużo pił i po pijaku stawał się innym człowiekiem. Robił mi awantury, urządzał sceny. - wyznał znany marszand.

Według komentarzy internautów komentujący profil "Repliki" na Instagramie Kellera padł ofiarą tzw. "urabiania" przez dojrzałego faceta i ta historia nie jest wcale fascynująca, a bardzo niepokojąca. - Gdyby Andrzejewski był księdzem to mielibyśmy skandal pedofilski, a nie romantyczne wspominki - zauważył jeden z czytelników.

Jerzy Andrzejewski zasłynął z wielu homoseksualnych romansów. Pisarz był biseksualistą i miał dwie żony. Z drugą z nich, Marią Abgarowicz, miał dwoje dzieci: syna Marcina (80 l.) i córkę Agnieszkę (+74 l.), redaktorkę i tłumaczkę. Jego kochankami mieli być m.in. Jerzy Iwaszkiewicz, Eugeniusz Biernacki i Marek Hłasko. Jego platoniczną miłością miał być także Krzysztof Kamil Baczyński. W alkoholizm miał wpaść przez sekretarza Jerzego Zawieyskiego (+66 l.), Bogusława Wita- Wyrostkiewicza (+38 l.), który był kochankiem znanego aktora Andrzeja Nardelliego (+25 l.).

Wit miał być tajnym współpracownikiem SB o ps. Krzysztof. Jego zadaniem było m.in. uwiedzenie Andrzejewskiego. Ich romans trwał kilka lat, a pisarz popadł przez niego w alkoholizm i korzystał z nieletnich męskich prostytutek. Bogusław Wit miał potem umrzeć na AIDS w czasie gejowskiej orgii. Jego katolicki pogrzeb prowadził ks. pallotyn Roman Szczygieł (+70 l.), który miał być kochankiem Zawieyskiego.

