i Autor: AKPA/Baranowski, instagram/@borys.szyc Córka Borysa Szyca ma już 18 lat! Zobaczcie, jak wygląda

Ależ wyrosła!

Córka Borysa Szyca ma już 18 lat! Zobaczcie, jak wygląda. Fani: "Twoja kopia"

Borys Szyc (45 l.) to ceniony aktor, a prywatnie - ojciec dwójki dzieci. Jego córka, Sonia Szyc, właśnie skończyła 18 lat! Dumny tata pochwalił się tym, jak wyrosła nastolatka, na Instagramie. "Jak to pojąć?" - dziwił się. Zobaczcie, jak wyrosła córka Borysa Szyca! Podobna do taty?