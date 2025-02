Córka Maryli Rodowicz ma kontrowersyjne zainteresowania. "To jest taka magia"

Maryla Rodowicz większość życia spędziła na scenie. Głośno było nie tylko o jej piosenkach, ale również życiu uczuciowym. O jej romansie z Danielem Olbrychskim powstały już legendy. Mężczyzną, któremu udała się ją zatrzymać przy sobie na dłużej był aktor Krzysztof Jasiński. Byli razem siedem lat i doczekali się dwójki dzieci - Jana (ur. 1979) i Katarzyny (ur. 1982). W 1989 Rodowicz poślubiła przedsiębiorcę Andrzeja Dużyńskiego. Dwa lata wcześniej na świecie pojawił się ich syn, Jędrzej. Małżeństwo rozpadło się po wielu latach.

Dzieci piosenkarki nie poszły w jej ślady i raczej unikają show-biznesu. Rozwijają się w innych branżach. Maryla Rodowicz jest z nich niezwykle dumna. Przyznała, że choć dużo koncertowała, przez co często nie było jej w domu, to jej pociechy wyrosły na wspaniałych ludzi. Teraz ma więcej czasu, który może spędzać z dziećmi. Wspiera je nie tylko psychicznie, ale także wtedy, kiedy wpadną w finansowy problem.

Najstarszy syn piosenkarki, Jan, zajmuje się wynajmem domków w Karwicy koło Rucianego-Nid. Przed laty miał firmę budującą drewniane domki. Ma za sobą nieudany interes - otworzył klubokawiarnie w Krakowie, którą musiał zamknąć po niecałych dwóch latach działalności. Najmłodszy syn Rodowicz, Jędrzej, imał się różnych zajęć. Zawsze ciągnęło go w kierunku sztuki. Jędrzej Dużyński m.in. grał na perkusji i zajmował się fotografią. Miał nawet sklep z gadżetami z wizerunkiem słynnej mamy. Obecnie razem z ojcem zajmuje się handlem nieruchomościami.

Z trójki rodzeństwa najbardziej medialna była Katarzyna Jasińska, która dawniej chętnie pojawiała się u boku matki. Nie zdecydowała się jednak na karierę w mediach. Została za to ekspertką w dziedzinie psychologii koni, a także pierwszym licencjonowanym instruktorem metody Parelli Natural Horsemanship w Polsce. Miała również własną stadninę koni.

Konie to nie jedyna pasja jedynej córki Rodowicz. Od pewnego czasu interesuje się bowiem oddychaniem holotropowym. Metoda psychoterapeutyczna opracowana przez czeskiego psychologa Stanisława Grofa. Wg twórcy pomaga ona wchodzić w odrębne stany świadomości w celu pozbycia się traum z dzieciństwa i osiągniecia wewnętrznego spokoju. O zainteresowaniach córki Maryla Rodowicz mówiła kiedyś w rozmowie z "Faktem".

Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie - opowiadała z dumą.