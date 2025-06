Córka Rafała Maślaka trafiła do szpitala! Dziewczynka miała stan septyczny

Szok, co wyszło na jaw

Rafał Maślak przekazał niepokojące wieści. "To był bardzo trudny tydzień"

O Rafale Maślaku (36 l.) zrobiło się głośno w 2014 roku, gdy zdobył tytuł Mistera Polski. Po wygranej przystojny model zaczął być zapraszany do popularnych programów i na dobre rozgościł się w polskim show-biznesie. Uczestniczył w drugiej edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "Agent. Gwiazdy". Prowadził również swój program "Randka z Maślakiem". Od kilku lat rozwija również swoją aktorską karierę.

Rafał Maślak prywatnie związany jest z Kamilą Nicpoń (33 l.). Para pobrała się w 2018 roku. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci: syna Maksymiliana (6 l.) i córki Michaliny (4 l.). Dumni rodzice chętnie pokazują zdjęcia swoich pociech w mediach społecznościowych. Ich obserwatorzy zauważyli, że w ostatnich dniach w relacjach brakuje żony oraz córki modela. Ten przekazał internautom niepokojącą wiadomość.

Jak zdradził, kilka dni temu jego najmłodsza pociecha trafiła do szpitala. Stan dziewczynki był bardzo poważny. Miała bowiem objawy sepsy. Na szczęście, szybka reakcja matki Michaliny oraz profesjonalna opieka lekarska sprawiły, że jej stan się poprawił. Wkrótce, po tygodniowej rozłące, dziewczynka wróci do domu. Do tej pory przebywała w szpitalu razem ze swoją mamą. Rafał Maślak w tym czasie opiekował się synem.

To był bardzo trudny tydzień, szczególnie dla Michaliny. Dziewczyny od tygodnia przebywają w szpitalu na drugim końcu Polski. Na szczęście wszystko jest już w normie i prawdopodobnie jutro opuszczą szpital. Misia, okazało się, miała stan septyczny. Dzięki Kamili szybkiej reakcji Michalina otrzymała natychmiastową pomoc oraz właściwe leki. Tęsknimy z Maksiem bardzo i nie możemy się doczekać, kiedy dziewczyny wrócą do nas… - napisał przejęty Rafał Maślak.

Kamila Maślak na swoim Instagramie opisała, co dokładnie się stało. Według jej relacji wszystko zaczęło się od zwykłej gorączki. Jednak po niecałych dwóch dniach stan 4-latki znacznie się pogorszył. Przestała jeść i pić, a jej serce biło za szybko.

CRP 200, prokalcytonina… stan septyczny… nigdy nie myślałam, że to może nas dotknąć od tak… stres co nie miara… zareagowaliśmy dość szybko. Następnego dnia mogłoby być tylko gorzej. Okazało się, że zaczęło się od płuc… co było widoczne tylko na USG… Misia nawet nie kaszlała! - opisała Kamila.

W dalszej części wpisu podziękowała personelowi szpitala za opiekę oraz rodzinie za ogromne wsparcie. Ukochana Rafała Maślaka wyznała również, że mimo problemów Michalina była bardzo dzielną pacjentką i już za chwilę wróci do domu. Czeka ją jednak jeszcze kilka tygodni rekonwalescencji oraz unikanie kontaktu z innymi dziećmi przez trzy tygodnie.

