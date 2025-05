Beata Kozidrak walczy z chorobą. Kiedy wróci do koncertowania?

Beata Kozidrak (64 l.) niespodziewanie przerwała swoją zimowo-wiosenną trasę koncertową. Wokalistka najpierw sama poinformowała, że niestety musi wszystko odwołać, a później sprawę potwierdził jej manager. Fani piosenkarki byli w szoku. Gwiazda polskiej sceny muzycznej jeszcze nigdy do tej pory nie odwołała całej trasy. Wkrótce okazało się, że piosenkarka trafiła do szpitala i zmaga się z tajemniczą chorobą.

Obecnie nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia pojawiają się bardzo rzadko. Fani Beaty Kozidrak z niecierpliwością wyczekują nowych informacji na jej temat. Mimo wielkich nadziei fanów jej talentu, artystka nie pojawiła się osobiście podczas Fryderyków. Zabrakło jej również na Polsat Hit Festiwal.

Kulminacyjnym punktem wieczoru był zbiorowy występ niemal wszystkich gwiazd, które wspólnie wykonały utwór zespołu Bajm – "Biała Armia". Był to symboliczny gest wsparcia dla Beaty Kozidrak, która zmaga się z poważną chorobą.

Zobacz również: Najpierw "występ" na Fryderykach, a teraz to. Córka Beaty Kozidrak przekazała radosną nowinę!

Krzysztof Cugowski o chorej Beacie Kozidrak

Z piosenkarką od lat przyjaźni się Krzysztof Cugowski. W grudniu za pośrednictwem Super Expressu składał jej życzenia świąteczne. W styczniu zapytany przez Fakt o kondycję Kozidrak przekazał kilka dobrych wiadomości. Teraz znowu ma co nieco do powiedzenia. Zdradził, że piosenkarka powoli szykuje się do powrotu na scenę!

Nie miałem kontaktu z Beatą od czasu, gdy ogłosiła, że ma problemy ze zdrowiem, ale wiem, że przygotowuje jakiś koncert bardzo duży na jesieni. Także to pokazuje, że chyba zdrowotnie zaczyna to wszystko jakoś wyglądać lepiej. [...] Co ja jej najserdeczniej życzę, bo Beatę znam od początku jej kariery, lubimy się od zawsze i tak jest do teraz. Także życzę jej najserdeczniej zdrowia i żeby zagrała jeszcze wiele koncertów - stwierdził artysta.

Kilka tygodni temu artystka przekazała wiadomość, na którą wielbiciele jej talentu czekali od dawna. Gwiazda zdradziła, że pracuje nad nowymi projektami i ogłosiła powrót na scenę! 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie wystąpią z grupą KAMP! na jedynym koncercie.

Zobacz również: Nie zaśpiewał dla Beaty Kozidrak. Tadeusz Drozda komentuje swoją decyzję z Polsat Hit Festiwal

QUIZ. Kora czy Beata Kozidrak. Kto śpiewa te szlagiery? "Biała armia", "Boskie Buenos", "Józek" Pytanie 1 z 20 "Józek, nie daruję ci tej nocy" to kawałek, który śpiewa: Kora Beata Kozidrak Następne pytanie