Czarny sen Owsiaka się spełnił? Wpis Chorosińskiej rozpętał burzę tuż przed finałem WOŚP

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim coroczna fala komentarzy, ocen oraz sporów. Akcja, która od lat kojarzy się z pomaganiem i solidarnością, regularnie staje się też pretekstem do ostrych podziałów. Jerzy Owsiak, widząc narastające napięcie, postanowił kilka dni temu stanowczo zaapelować do internautów o zachowanie umiaru i niewciąganie Orkiestry w niepotrzebne konflikty. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna!

Czarny sen Owsiaka się spełnił? Wpis Chorosińskiej rozpętał burzę przed finałem WOŚP

Jurek Owsiak podkreślał, że wsparcie akcji jest dobrowolne i nikt nie powinien być z tego rozliczany. Przypomniał również, że zbiórka nie jest organizowana "na niego", lecz na sprzęt medyczny, z którego korzystają pacjenci w całej Polsce. Owsiak zwracał uwagę, że od lat te same zarzuty i plotki wracają jak echo, a ich powielanie jedynie podsyca niechęć, a nawet agresję. Jego prośba była dość prosta - róbmy swoje i nie dajmy się sprowokować.

Spokój nie trwał jednak długo. W sieci pojawił się wpis Dominiki Chorosińskiej, która zapytała obserwatorów, czy wspierają WOŚP, czy Caritas. Choć pytanie mogło wyglądać niewinnie, wielu internautów uznało je za świadome dolewanie oliwy do ognia. Warto dodać, że padło tuż po apelach Owsiaka i na krótko przed finałem zbiórki.

WOŚP czy Caritas? - napisała Chorosińska.

Komentarze pod postem błyskawicznie zamieniły się w pole bitwy. Jedni odpowiadali zgodnie z pytaniem, inni otwarcie krytykowali samą jego ideę. Pojawiły się głosy, że pomaganie nie powinno być stawiane w kontrze, że można wspierać różne inicjatywy jednocześnie albo pomagać poza dużymi organizacjami.

Głupszej ankiety nie widziałam. Co pani ma na celu? Dalej skłócać ludzi? Niech każdy wspiera to, co mu serce podpowiada. Ważne, żeby pomagać - pisali internauci.

