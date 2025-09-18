Czesia z "Klanu" ujawnia prawdę o sobie. Szokujące wyznanie aktorki!

Anna Powierza od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Sympatyczna Czesia z serialu "Klan" stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci telewizyjnych, a sama aktorka przez lata kojarzona była przede wszystkim z tą rolą. Teraz gwiazda zdecydowała się na szczere i bardzo osobiste wyznanie, które zaskoczyło wielu fanów. W rozmowie z Moniką Richardson ujawniła, że jest osobą autystyczną. Jak wyznała, właśnie aktorstwo stało się dla niej szansą na otwarcie się i bezpieczne przepracowanie emocji.

Anna Powierza jest autystką. Wyjawiła wszystko Monice Richardson

Rozmowa, którą Anna Powierza odbyła z Moniką Richardson, momentami miała bardzo intymny charakter. Aktorka nie ukrywała, że wejście w świat emocji bywa trudne, szczególnie dla osób wysoko wrażliwych.

Mnie ta praca bardzo otworzyła. Ja byłam bardzo zamknięta, jestem też autystyczna, więc dla mnie to była forma autoterapii - wywalenie emocji na zewnątrz pod przykrywką, że robi to, chociażby Czesia. Wcześniej w życiu nie pozwalałam sobie na coś takiego przy kimś, co myślę, że jest bardzo traumatyczne. To, że mogłam to robić na legalu oficjalnie, podpisując się jeszcze cudzą jakby osobą, myślę, że uchroniła mnie przed wieloma jeszcze innymi, autoimmunologicznymi chorobami, depresjami i innymi niefajnymi stanami... myślę, że to było bardzo uwalniające - mówi Powierza w rozmowie z Richardson.

Richardson zapytała wprost, co oznacza to wyznanie i czy aktorka posiada diagnozę. Odpowiedź Powierzy była szczera i bezpośrednia:

To znaczy dokładnie to, jestem w spektrum. Autyzm. Jestem wysoko funkcjonującą autystką - przyznała Powierza.

Słowa aktorki wywołały duże poruszenie, szczególnie wśród fanów, którzy od lat śledzą jej karierę. Wiele osób podkreślało w komentarzach, że odwaga w mówieniu o spektrum autyzmu może stać się wsparciem dla innych, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami. Powierza przyznała też, że możliwość przelewania emocji w rolę była dla niej wręcz zbawienna. Dzięki temu znalazła bezpieczną przestrzeń, aby doświadczać i przepracowywać uczucia, na które w codziennym życiu nie zawsze mogła sobie pozwolić.

