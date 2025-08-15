Czy nowa władza zagraża wolności? Michał Szpak nie ma wątpliwości!

Zaprzysiężenie nowej władzy w Polsce wywołało wiele emocji i dyskusji wśród obywateli. Michał Szpak, którego fani cenią nie tylko za muzykę, ale też autentyczność, w wywiadzie dla "Super Expressu" został zapytany o to, jak postrzega najnowsze zmiany polityczne i czy obawia się, że mogą one wpłynąć na wolność artystyczną i społeczną w kraju. Jego odpowiedź była pełna refleksji i nadziei, a jednocześnie wyważona i dojrzała.

Michał Szpak i polityka. Mocne słowa artysty o przyszłości Polski!

Michał Szpak nie ukrywa, że polityka to temat, który go interesuje, ale jako artysta stara się zachować dystans, ponieważ nie czuje się ekspertem od politycznych niuansów. Przypomniał, że Polacy doświadczyli już wielu zmian w przeszłości i zna realia funkcjonowania mediów w różnych układach politycznych.

Ja nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, dlatego że na szczęście jestem artystą i mogę sobie pozwolić na wolność i jakby nie mogę się wypowiadać na tematy, o których po prostu na ten moment nie mam zielonego pojęcia - powiedział w rozmowie z nami Michał Szpak.

Najważniejszym dla niego aspektem jest jednak utrzymanie prawa do wyrażania siebie - wolności słowa, wolności artystycznej i prawa do miłości w różnorodnych formach.

Przeżyliśmy już wiele takich zmian. Ja liczę tylko na to, że w Polsce po prostu dalej będziemy mieć prawo do demokratycznego wyrażenia swoich myśli. Do miłości i do wyrażenia siebie, że nie będzie w żaden sposób to zakazywane i negowane, tak jak to było w poprzednich latach. Za to trzymam kciuki i mam nadzieję, że po prostu ludzie, którzy teraz jeszcze mają ten moment decydowania, wezmą się w garść i nie oddadzą tego łatwo - powiedział "Super Expressowi" artysta.

Rozmawiała Julita Buczek

